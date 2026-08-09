Traumahelikopter landt bij Schurenberger Park in Hoensbroek

HOENSBROEK – Meerdere hulpdiensten zijn zondagochtend ingezet na een incident in de wijk Maria-Gewanden in Hoensbroek. Ook een Duitse traumahelikopter kwam ter plaatse.

De traumahelikopter landde in het Levensloopbos, dat onderdeel is van het Schurenberger Park. De landing trok de aandacht van omwonenden en voorbijgangers.

Naast de traumahelikopter waren meerdere ambulances en andere hulpdiensten aanwezig. Getuigen melden dat meerdere ambulances vervolgens met spoed en met sirene vanaf de locatie zijn vertrokken.

Over de aanleiding voor de hulpverlening is op dit moment nog weinig bekend. Ook over eventuele slachtoffers en de ernst van de situatie zijn vooralsnog geen officiële mededelingen gedaan.

Het is wachten op nadere informatie van de betrokken hulpdiensten of autoriteiten. Zodra er meer duidelijkheid is over de toedracht, wordt dit bericht bijgewerkt.

Door en foto: Gerrit Ter Mul

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