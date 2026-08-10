Harde werkers tonen échte koempelmentaliteit in Kerkrade

De talenten van Roda JC Onder 19 hebben zondag 9 augustus laten zien wat de clubcultuur in Kerkrade zo uniek maakt. Vanaf de eerste minuut lieten de spelers zien dat ze bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Het was een wedstrijd vol passie en strijd, waarbij de mouwen flink werden opgestroopt.

Op de foto zien we “Staf Janssen” in actie. Met een indrukwekkende focus en een schitterende techniek controleert hij de bal, terwijl hij de verdediger van de tegenstander vakkundig van zich afschudt. Dit is precies de onvervalste koempelmentaliteit waar de supporters in het Parkstad Limburg Stadion zo van houden: hard werken, nooit opgeven en vechten voor elke meter gras.

Deze inzet bleef niet onopgemerkt. Langs de lijn had een voetbalmakelaar het er maar druk mee om alle opvallende talenten nauwkeurig te observeren en te analyseren. Met dit soort harde werkers in de geel-zwarte gelederen ziet de toekomst van Roda JC er in elk geval veelbelovend uit. Uiteraard waren er meer talentvolle spelers, maar mijn oog viel op Staf Janssen.

© Peter Trompetter Fotografie

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