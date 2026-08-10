Vibeke Mascini onderzoekt energie en geheugen bij Kasteel Wijlre

De Nederlandse kunstenaar Vibeke Mascini presenteert van 30 augustus 2026 tot en met 28 februari 2027 de solotentoonstelling Daisychain bij Buitenplaats Kasteel Wijlre. In het Koetshuis onderzoekt zij met nieuwe installaties hoe natuurlijke, technologische en emotionele systemen met elkaar verweven zijn. De opening vindt plaats op zondag 30 augustus om 15.00 uur.

Energie als drager van herinneringen

Mascini maakt in haar werk de vaak onzichtbare, maar fundamentele rol van energie zichtbaar. Ze verbindt technologie, ecologie en emotie. Energie verschijnt daarbij niet alleen als natuurkundig verschijnsel, maar ook als drager van herinneringen en verlangen.

Daisychain ontvouwt zich als een ruimtelijk netwerk waarin natuurlijke en synthetische omgevingen in elkaar overlopen. De tentoonstelling laat zien hoe biologische, persoonlijke en digitale herinneringen afhankelijk zijn van een voortdurende toevoer van energie.

Drie onderling verbonden ruimtes

De tentoonstelling beslaat drie onderling verbonden ruimtes in het Koetshuis. Samen vormen deze een installatie waarin de grenzen tussen technologie en natuur vervagen.

Een geheimzinnig ‘brein’ in een van de bovenruimtes stuurt zowel een grote florale lichtsculptuur op de benedenverdieping als een netwerk van luchtbruggen voor wind en insecten in een aangrenzende ruimte aan. In het gesloten systeem circuleren wind, insecten, licht, elektriciteit en data.

Het brein maakt daarnaast verbinding met kunstinstelling Z33 in Hasselt. Daar presenteert Mascini gelijktijdig, tot en met 25 oktober 2026, de solotentoonstelling Zucht.

Over Vibeke Mascini

Vibeke Mascini woont en werkt in Mexico-Stad en Den Haag. In haar werk onderzoekt ze historische en futuristische opvattingen over elektriciteit als speculatieve verbeelding van leven. Daarbij besteedt ze aandacht aan de verwevenheid van soorten, media, materie en natuur.

Mascini werkt langdurig samen met wetenschappers, ingenieurs en musici. Ze studeerde aan de Design Academy Eindhoven en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en was resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Haar werk is opgenomen in internationale collecties, waaronder die van de MoMA Library in New York.

Ook te zien: Gossip

In dezelfde periode is in het Hedge House de groepstentoonstelling Gossip: Magie en Marginalisering te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe historische vormen van uitsluiting en alternatieve kennispraktijken, van heksenvervolging tot hedendaagse rituelen, doorwerken in het heden.

Praktische informatie

Tentoonstelling: Daisychain – Vibeke Mascini

Periode: 30 augustus 2026 tot en met 28 februari 2027

Opening: zondag 30 augustus om 15.00 uur

Locatie: Koetshuis, Buitenplaats Kasteel Wijlre

Adres: Kerkpad 1, 6321 PX Wijlre

Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Website: www.kasteelwijlre.nl

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