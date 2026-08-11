COMPLEET UITVERKOCHTE EN NAGENOEG PERFECTE EDITIE VAN ALCATRAZ METAL FESTIVAL VESTIGT RECORD: 75.000 BEZOEKERS IN 4 DAGEN

EERSTE NAMEN VOOR ALCATRAZ METAL FESTIVAL 2027 (DONDERDAG 5 T/M ZONDAG 8 AUGUSTUS 2027)



Europe, Mercyful Fate, Cavalera (met ‘Chaos A.D.’-show), Devildriver, Halestorm, Wind Rose, Hammerfall, Turbonegro, Danko Jones, Beast In Black, Kanonenfieber, Katatonia, Blood Fire Death (Bathory-tribute), Hypocrisy, Make Them Suffer, Feuerschwanz, Corrosion Of Conformity, John Bush (Anthrax-setlist), Madball, Dethklok, Benediction, Sylosis, Gaerea, Nile, Brand Of Sacrifice, Destructor, Mucky Pup, Valley Of The Sun, Lawnmower Deth, Fulci

START TICKETVERKOOP ALCATRAZ METAL FEST 2027: WOENSDAG 12 AUGUSTUS VANAF 9.00 UUR

Het Alcatraz Metal Festival, -een van de meest toonaangevende Europese outdoor metalfestivals, vond afgelopen weekend plaats in Kortrijk (B). De organisatie kijkt met trots terug op een zonovergoten en volledig uitverkochte editie met een recordaantal bezoekers: 75.000 in vier dagen. Bovendien laat de organisatie weten dat dit aantal definitief de maximale capaciteit is en dat ook in de toekomst zal blijven.

Het prachtig gedecoreerde festival naderde perfectie en overtrof zichzelf opnieuw op alle fronten: straattheater en randentertainment, food & drinks, affiche, ambiance en camping. Daarnaast pakte het festival opnieuw uit met een aantal primeurs. Zo was het evenement dit jaar voor het eerst volledig cashless. Op donderdag 6 augustus, de eerste festivaldag, waren bovendien alle vier de podia al open, waardoor er vanaf de eerste minuut volop actie, avontuur en dikke ambiance op de weide was.

Maar liefst 120+ acts traden op, verspreid over vier podia. Onder hen: Alestorm, Slaughter to Prevail, Arch Enemy, Powerwolf, Biohazard, Bodycount, Channel Zero (laatste outdoor show ooit), Hatebreed, Lamb of God, Misþyrming & Nergal, Paleface Swiss, Primus, Sacred Reich, Saxon, Savatage, Soulfly, Satyricon, Testament, The Ghost Inside en Thy Art Is Murder.

Hoofdpodium Prison Stage kreeg dit jaar een nóg epischere aankleding en werd uitgerust met onder meer veel grotere schermen, waardoor de actie op het podium vanaf elke plek op het veld zichtbaar was. Ook nieuw dit jaar: de spectaculaire “death ride” (120 meter lang!) vanaf de Safety Jogger Guard Tower, waarmee daredevils boven het festivalterrein zweefden, -waaronder Kortrijks eigen burgemeester Ruth Vandenberghe.

Volgend jaar vindt het Alcatraz Metal Festival plaats van donderdag 5 tot en met zondag 8 augustus. De voorverkoop van Early (jail)Bird-tickets start morgen, op woensdag 12 augustus, vanaf 9.00 uur. Meer informatie vind je op de website en de socials.

Ondertussen maakte de organisatie ook al een flinke lijst bevestigde bands bekend: Europe, Mercyful Fate en Cavalera (‘Chaos A.D.’-show), Devildriver, Halestorm, Wind Rose, Hammerfall, Turbonegro, Danko Jones, Beast In Black, Kanonenfieber, Katatonia, Blood Fire Death (Bathory-tribute), Hypocrisy, Make Them Suffer, Feuerschwanz, Corrosion Of Conformity, John Bush (met Anthrax-setlist), Madball, Dethklok, Benediction, Sylosis, Gaerea, Nile, Brand Of Sacrifice, Destructor, Mucky Pup, Valley Of The Sun, Lawnmower Deth en Fulci.

Hieronder volgt een sfeerimpressie in beeld.

ALCATRAZ ONLINE

Website: https://alcatraz.be

Facebook: https://www.facebook.com/alcatrazmusic

Instagram: https://www.instagram.com/alcatrazfestival/

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Foto credit: Alcatraz.be

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