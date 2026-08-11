Waarschuwing: nepagenten actief in Simpelveld

In de gemeente Simpelveld zijn de afgelopen tijd meerdere inwoners slachtoffer geworden van oplichters die zich voordoen als politieagent. De gemeente waarschuwt daarom alle inwoners om alert te zijn.

Hoe werkt de oplichting?

De werkwijze van deze nepagenten is berekenend. Ze bellen aan of staan voor de deur en beweren van de politie te zijn. Vervolgens proberen ze het vertrouwen van de bewoner te winnen — bijvoorbeeld door te vertellen dat er inbrekers actief zijn in de buurt. Daarna vragen ze of ze geld, een bankpas of sieraden ‘veilig mogen bewaren’. In werkelijkheid verdwijnen deze spullen met de dader mee.

Volgens de gemeente gaan de oplichters vaak geraffineerd te werk en kunnen ze heel overtuigend overkomen, ook als ze een uniform dragen.

Wat doet de echte politie nooit?

Om inwoners te helpen nepagenten te herkennen, zet de gemeente een aantal duidelijke signalen op een rij:

De politie vraagt nooit om geld, een bankpas, pincode of sieraden af te geven.

Laat iemand die u niet vertrouwt nooit binnen.

Vraag altijd om een politielegitimatie. Ook als iemand een uniform draagt.

Wat kunt u doen bij twijfel?

Twijfelt u of iemand echt van de politie is? Sluit dan de deur en bel direct 112. De meldkamer kan meteen controleren of het om een echte agent gaat.

Heeft u al geld, een bankpas of andere waardevolle spullen afgegeven? Neem dan onmiddellijk contact op met uw bank én de politie. Snel handelen kan verdere schade beperken.

Meld het altijd

Bent u slachtoffer geworden van deze vorm van oplichting, of heeft iemand geprobeerd u op deze manier te bedriegen? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Elke melding helpt om nieuwe slachtoffers te voorkomen.

De gemeente roept inwoners bovendien op om hierover in gesprek te gaan met ouders, grootouders, buren en anderen in hun omgeving. Juist door elkaar te waarschuwen, kunnen nieuwe slachtoffers worden voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over het herkennen van nepagenten is te vinden op www.politie.nl zoek daar op ‘hoe herken ik een nepagent’.

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