Hypotheek afgesloten? Voorlopige aanslag kan maandlasten direct verlagen

Wie onlangs een huis heeft gekocht of een hypotheek heeft afgesloten voor een verbouwing, kan mogelijk al tijdens het jaar profiteren van belastingvoordeel. De Belastingdienst wijst vooral starters erop dat zij hiervoor zelf een voorlopige aanslag kunnen aanvragen.

Veel huiseigenaren wachten tot de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voordat zij het belastingvoordeel van hun hypotheek ontvangen. Dat hoeft niet altijd. Via een voorlopige aanslag kan een verwachte belastingteruggave al gedurende het belastingjaar worden uitgekeerd.

Hierdoor kan een huiseigenaar iedere maand meer geld overhouden en hoeft een mogelijk belastingvoordeel niet pas achteraf, bij de definitieve belastingaangifte, te worden ontvangen.

Hypotheekkosten soms eenmalig aftrekbaar

Bij het afsluiten van een hypotheek worden verschillende kosten gemaakt. Sommige van deze kosten mogen eenmalig van het inkomen worden afgetrokken.

Daarbij is het moment van betaling belangrijk. Kosten die alleen in het jaar van betaling aftrekbaar zijn, kunnen niet zomaar naar een volgend belastingjaar worden doorgeschoven.

Daarnaast mag in veel gevallen ook de betaalde hypotheekrente jaarlijks van het inkomen worden afgetrokken. Hierdoor kan uiteindelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd zijn.

Belastingvoordeel gedurende het jaar ontvangen

Met een voorlopige aanslag maakt de Belastingdienst vooraf een schatting van het bedrag dat iemand gedurende het belastingjaar moet betalen of waarschijnlijk terugkrijgt.

Wie naar verwachting geld terugkrijgt, kan dit daardoor verspreid over het jaar ontvangen. Dat kan met name voor nieuwe huiseigenaren aantrekkelijk zijn, omdat het belastingvoordeel zo direct invloed heeft op de maandelijkse financiële ruimte.

Bij de uiteindelijke aangifte inkomstenbelasting worden de bedragen die via de voorlopige aanslag al zijn betaald of ontvangen weer verrekend.

Controleer de gegevens bij veranderingen

Een voorlopige aanslag blijft een schatting op basis van de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Daarom is het belangrijk de aanslag aan te passen wanneer de persoonlijke of financiële situatie verandert.

Een verandering in bijvoorbeeld het inkomen kan gevolgen hebben voor het bedrag dat iemand uiteindelijk aan belasting moet betalen of terugkrijgt.

Door wijzigingen tijdig door te geven, kan worden voorkomen dat iemand gedurende het jaar te veel ontvangt en dit later weer moet terugbetalen.

Voorlopige aanslag aanvragen

Een voorlopige aanslag kan worden aangevraagd via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.

Ook mensen die al een voorlopige aanslag hebben, kunnen hun gegevens controleren en de aanslag zo nodig aanpassen.

Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag kan volgens de Belastingdienst gratis ondersteuning krijgen. Dat kan online, telefonisch of via een afspraak bij een belastingkantoor of steunpunt.

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