Amateurvoetbal in Parkstad: deze wedstrijden staan dit weekend op het programma

VHet amateurvoetbal komt dit weekend verder op gang. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus staan in Heerlen, Brunssum en Landgraaf verschillende wedstrijden en voorbereidingstoernooien op het programma. Groene Ster begint bovendien aan de competitie in de Derde Divisie B.

Brunssumse clubs strijden tijdens Sjra Jacobs Toernooi

In Brunssum staat vrijdag 14 en zondag 16 augustus het jaarlijkse Sjra Jacobs Toernooi op het programma. Aan het voorbereidingstoernooi doen SV Brunssum, VV De Leeuw, BSV Limburgia/Kamerland en Langeberg mee.

De eerste wedstrijden worden vrijdagavond gespeeld op Sportpark Peerdendries aan De Insel in Brunssum:

18.30 uur: SV Brunssum – VV De Leeuw

20.30 uur: BSV Limburgia/Kamerland – Langeberg

Op zondag 16 augustus krijgt het toernooi een vervolg. Welke clubs dan tegenover elkaar staan, wordt bepaald door de resultaten van vrijdag.

Kampioenschap van Heerlen gaat verder

Zaterdag worden vier poulewedstrijden gespeeld in het kader van het Kampioenschap van Heerlen. De eerste elftallen van de Heerlense voetbalverenigingen strijden tijdens dit voorbereidingstoernooi om de stadstitel.

Alle wedstrijden beginnen om 18.00 uur:

Weltania – Passart-VKC

Groene Ster – FC Hoensbroek

Eikenderveld – RKHBS

De Dem – Sporting Heerlen

De poulewedstrijden duren negentig minuten en zijn gratis toegankelijk voor het publiek. De halve finales en finale worden zaterdag 22 augustus gespeeld op de accommodatie van Eikenderveld.

VV Schaesberg oefent tegen Schinveld

VV Schaesberg uit Landgraaf speelt zaterdagavond een oefenwedstrijd. De ploeg gaat op bezoek bij Schinveld.

Schinveld – VV Schaesberg

Zaterdag 15 augustus

Aanvang: 18.00 uur

De wedstrijd maakt deel uit van de voorbereiding op het nieuwe amateurvoetbalseizoen.

Groene Ster ontvangt RBC

Voor Groene Ster begint zondag de competitie in de Derde Divisie B. De ploeg uit Heerlerheide ontvangt RBC uit Roosendaal op Sportpark Pronsebroek.

Groene Ster – RBC

Zondag 16 augustus

Aanvang: 14.30 uur

Sportpark Pronsebroek in Heerlerheide

Groene Ster sloot de oefencampagne af met een overwinning en hoopt het nieuwe seizoen voor eigen publiek goed te beginnen.

Nog niet alle clubs komen in actie

Voor amateurclubs uit Kerkrade, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal zijn voor dit weekend geen wedstrijden bevestigd die in de openbare clubprogramma’s konden worden teruggevonden. De reguliere seniorencompetities op districtsniveau beginnen pas in het weekend van 19 en 20 september. Tot die tijd spelen de clubs voornamelijk oefenwedstrijden, bekervoetbal en voorbereidingstoernooien.

Wedstrijdprogramma’s kunnen op het laatste moment veranderen. Bezoekers wordt daarom geadviseerd voor vertrek de website of sociale media van de betreffende voetbalvereniging te controleren.

Bronnen: betrokken voetbalverenigingen, KNVB, Groene Ster en organisatie Kampioenschap van Heerlen.

Wedstrijdprogramma’s kunnen op het laatste moment worden gewijzigd. Controleer voor vertrek de website of sociale media van de betreffende voetbalvereniging.

Bronnen: deelnemende voetbalverenigingen, Groene Ster en KNVB

Update: De wedstrijden Eikenderveld–RKHBS en SV De Dem–Sporting Heerlen zijn afgelast en uit het programma verwijderd.

About The Author