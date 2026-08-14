Fien (13) verborg haar boodschappentas: thuis was geen geld voor schoolspullen

Voor veel kinderen is de eerste schooldag spannend. Een nieuwe klas, onbekende leraren en nieuwe gezichten. Voor Fien was de start op de middelbare school vorig jaar om een andere reden extra beladen: ze wilde absoluut niet dat haar klasgenoten haar tas zagen.

Thuis was nauwelijks geld voor de spullen die zij in de brugklas nodig had. Een stevige rugzak, agenda en rekenmachine waren simpelweg te duur. Daarom nam Fien haar boeken en andere spullen mee in een grote boodschappentas.

Extra vroeg naar school uit schaamte

Fien schaamde zich zo erg voor de boodschappentas dat ze ’s ochtends extra vroeg naar school ging. Zo hoopte ze dat niemand haar ermee zou zien. Na de laatste les wachtte ze juist totdat haar klasgenoten waren vertrokken.

“Ik wilde niet dat iemand zag dat ik geen schooltas had.”

Haar verhaal laat zien wat armoede met kinderen kan doen. Het ontbreken van gewone schoolspullen zorgt niet alleen voor praktische problemen, maar kan ook leiden tot schaamte, onzekerheid en het gevoel er niet bij te horen.

Schoolspullen zelf uitzoeken

Dankzij de Schoolspullenactie van Stichting Armoedefonds kon Fien worden geholpen. Via een lokale hulporganisatie ontving zij een Scholierenpas. Daarmee kon ze zelf noodzakelijke spullen uitzoeken, waaronder een goede rugzak, agenda, rekenmachine, pennen en schriften.

De pas heeft een waarde van 50 euro en werkt als een gewone cadeaukaart. Kinderen kunnen de pas uitsluitend gebruiken voor geselecteerde schoolartikelen. Hierdoor kunnen zij zonder zichtbaar stigma zelf winkelen en spullen kiezen die ze nodig hebben én mooi vinden.

Duizenden kinderen geholpen

In 2025 hielp Stichting Armoedefonds ruim 18.200 kinderen aan schoolspullen. Voor het schooljaar 2026-2027 zijn opnieuw Scholierenpassen verspreid via aangesloten lokale hulporganisaties. De vraag naar de passen blijft volgens het fonds toenemen.

Na de zomervakantie beginnen kinderen in heel Nederland weer aan school. In Zuid-Limburg, dat onder regio Zuid valt, duurt de zomervakantie officieel tot en met zondag 23 augustus. De scholen beginnen hier doorgaans op maandag 24 augustus weer.

Voor Fien wordt die eerste schooldag dit jaar anders. Ze hoeft haar spullen niet langer te verbergen en kan met meer vertrouwen naar school.

Helpen met de Schoolspullenactie

Stichting Armoedefonds zamelt geld in om meer kinderen van noodzakelijke schoolspullen te voorzien. Met donaties kunnen extra Scholierenpassen beschikbaar worden gesteld aan gezinnen die deze kosten niet zelf kunnen dragen.

Wie de actie wil steunen of meer informatie zoekt, kan terecht op de website van de Schoolspullenactie van Stichting Armoedefonds.

Bron: Stichting Armoedefonds

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