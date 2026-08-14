FC Landgraaf ontvangt 5.000 euro voor introductie G-voetbal

FC Landgraaf ontvangt een bijdrage van 5.000 euro van het VriendenLoterij FanFonds. De voetbalvereniging gebruikt het bedrag voor de introductie van G-voetbal en wil daarmee mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om in Landgraaf te voetballen.

Binnen de gemeente bestaat volgens de vereniging momenteel geen passend voetbalaanbod voor mensen met een beperking. FC Landgraaf ziet tegelijkertijd dat de behoefte aan zo’n aanbod groeit. Met de financiële bijdrage kan de club de eerste stappen zetten om G-voetbal binnen de vereniging mogelijk te maken.

Sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend

Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is deelname aan sport niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl sporten juist kan bijdragen aan de gezondheid, het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling. Daarnaast biedt een voetbalvereniging een plek waar mensen elkaar ontmoeten en samen plezier beleven.

FC Landgraaf wil zich daarom verder ontwikkelen als een inclusieve en maatschappelijk betrokken vereniging, waarbij voetbal als verbindende kracht wordt ingezet.

“Binnen de gemeente Landgraaf is er op dit moment geen passend voetbalaanbod voor mensen met een beperking, terwijl we wel een groeiende behoefte zien. Voor deze doelgroep is deelname aan sport niet altijd vanzelfsprekend, terwijl sport juist van grote betekenis is voor gezondheid, zelfvertrouwen, sociale ontwikkeling en vooral voor het ervaren van plezier en saamhorigheid”, aldus Hans Roeleveld van FC Landgraaf.

Volgens Roeleveld voelt de club de verantwoordelijkheid om hierin een actieve rol te spelen en daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden te creëren.

Bijdrage officieel overhandigd

De bijdrage van 5.000 euro werd namens het VriendenLoterij FanFonds overhandigd door Josephine Lemmens van het Nationaal Fonds voor de Sport.

Dit landelijke sportfonds is verantwoordelijk voor de organisatie van het VriendenLoterij FanFonds. Het Nationaal Fonds voor de Sport ondersteunt projecten waarbij sport wordt gebruikt om de samenleving gezonder, sterker en socialer te maken.

VriendenLoterij FanFonds

Het VriendenLoterij FanFonds is een stimuleringsfonds voor zowel amateurverenigingen als professionele voetbalorganisaties in Nederland. Zij kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor maatschappelijke projecten waarbij voetbal mensen samenbrengt.

De organisaties bepalen zelf welk maatschappelijk vraagstuk zij willen aanpakken en hoe zij voetbal daarbij als verbindend middel inzetten. De projecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de fysieke of mentale gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbondenheid.

Dankzij de bijdrage kan FC Landgraaf nu aan de slag met de introductie van G-voetbal. Daarmee ontstaat binnen de gemeente een nieuw sportaanbod voor mensen voor wie deelname aan regulier voetbal niet altijd mogelijk of passend is.

Bron: FC Landgraaf en VriendenLoterij FanFonds

Foto: VriendenLoterij

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