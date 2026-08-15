Bosbrand Hürtgenwald breidt zich niet verder uit, Gey blijft geëvacueerd

HÜRTGENWALD/GEY – De grote bosbrand in het Duitse Hürtgenwald heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet verder uitgebreid. De situatie is volgens Kreis Düren momenteel stabiel, maar de brand is nog niet onder controle. Het geëvacueerde dorp Gey blijft daarom voorlopig afgesloten.

De brand beslaat naar schatting ongeveer 300 hectare. Dat komt overeen met circa 420 voetbalvelden. Volgens Duitse media is het de grootste bosbrand in Noordrijn-Westfalen sinds de registratie van dergelijke branden.

De bosbrand bij Hürtgenwald beslaat ongeveer 300 hectare. Het nabijgelegen Gey blijft voorlopig geëvacueerd.

Gey blijft uit voorzorg ontruimd

De bijna 2.000 inwoners van Gey moesten vrijdagochtend vroeg hun woningen verlaten, nadat het vuur het dorp tot op ongeveer 150 à 200 meter was genaderd. Veel bewoners verblijven bij familie of bekenden. Voor anderen is opvang geregeld in Düren.

Hoewel het vuur zich gedurende de nacht niet verder heeft uitgebreid, mogen inwoners nog niet terug naar huis. De autoriteiten benadrukken dat de situatie afhankelijk blijft van de wind. Vanuit het noorden trekt opnieuw wind aan en het is nog onzeker welke gevolgen dat voor de brandontwikkeling heeft.

Grote inzet van hulpdiensten

Zaterdagochtend waren volgens Kreis Düren ongeveer 1.400 mensen betrokken bij de bestrijding van de brand. Tien helikopters van de Bundeswehr, Bundespolizei en politie van Noordrijn-Westfalen ondersteunen de werkzaamheden vanuit de lucht.

Ook worden waterwerpers en speciale voertuigen ingezet. Landbouwers en bosbouwers uit de omgeving helpen met grote watertanks, machines en hun kennis van het gebied.

Bij de inzet zijn volgens de autoriteiten vijf hulpverleners gewond geraakt. Over de ernst van hun verwondingen zijn geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt.

Munitie uit Tweede Wereldoorlog bemoeilijkt blussen

Het bestrijden van de brand is extra gevaarlijk omdat in het Hürtgenwald nog altijd niet-ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Tijdens de brand zijn meerdere explosies waargenomen.

Hierdoor kunnen hulpverleners niet overal veilig te voet het bos in. Gepantserde voertuigen van de Bundeswehr worden onder meer gebruikt om brandscheidingen en toegangswegen in het gebied aan te leggen.

Wegen afgesloten en gecontroleerd

De B399 blijft in het inzetgebied afgesloten. Ook de afritten van de A4 bij Düren en Langerwehe zijn dicht, zodat deze routes beschikbaar blijven voor de hulpdiensten. De doorgaande A4 en de opritten zijn volgens de Duitse autoriteiten wel geopend.

De toegangswegen naar het getroffen gebied worden gecontroleerd. Bezoekers worden dringend verzocht weg te blijven en de afsluitingen te respecteren. Daarmee wordt voorkomen dat hulpdiensten tijdens hun werkzaamheden worden gehinderd.

Voor inwoners van Parkstad die regelmatig in de Eifel wandelen of fietsen geldt het advies om het gebied rond Hürtgenwald en Gey voorlopig volledig te mijden.

De officiële situatie zaterdagochtend is voorzichtig positief: het vuur is gedurende de nacht niet verder opgerukt. Van een volledige beheersing of het officiële sein veilig voor Gey is echter nog geen sprake.

Stand van zaken: zaterdag 15 augustus 2026, 09.15 uur.

Bronnen: Kreis Düren, WDR en lokale verslaggeving.

Door en foto’s: Gerrit Ter Mul

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