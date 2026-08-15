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Jeremiah Mensah van Roda JC poseert in de dug-out

Terugblik op een memorabele voetbalavond

door

Gezien door Peter Trompetter

Jeremiah Mensah laat zich zien bij Roda JC


Het Duitse talent Jeremiah Mensah is gehuurd van Bayer 04 Leverkusen en krijgt bij Roda JC de kans om zich te bewijzen. De 18-jarige aanvallende middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Leverkusen en heeft daar de verschillende jeugdelftallen doorlopen. Inmiddels heeft hij ook ervaring opgedaan bij de Duitse jeugdelftallen.

Tegen Helmond Sport mocht Mensah het laatste half uur van de wedstrijd invallen. Hij liet grillige momenten zien, maar ook dat hij zijn mannetje staat. Natuurlijk wil hij aan trainer Penders duidelijk maken dat hij van meerwaarde is voor het geel-zwarte team uit Kerkrade.

Ik wil niet voorbarig zijn, maar Mensah kan zomaar de beste speler van Roda JC worden. Hij kan er ook voor zorgen dat bezoekers nieuwsgierig worden om hem in actie te zien.
Roda JC had Helmond Sport een flinke kater kunnen bezorgen door ze huiswaarts te sturen met een doelsaldo van minimaal 4-0. De gele kaarten die Helmond Sport kreeg, waren het bewijs dat ze de Kerkraadse rivalen niet konden bijbenen.

Met een ietwat verlegen glimlach poseert Jeremiah Mensah gewillig in de dug-out voor de foto.

© Peter Trompetter Fotografie

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Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

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