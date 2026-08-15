Jos Voncken: Werken met liefde, een uitstervend gegeven!

“Ik had een interview met Jos Voncken. Hij is niet alleen grafdelver van zestig kerkhoven, maar brengt ook overledenen over en verzorgt de hele uitvaart tot in de puntjes. Hij wil het graag rustiger aan doen, maar hij kan geen geschikte mensen vinden die 24 uur per dag klaarstaan.

Nee, mensen staan tegenwoordig niet meer in de rij voor een baan in de uitvaartbranche. Van de vijftien dames die het werk als overbrenger deden, zijn er nu nog maar vijf actief. Je moet dit werk echt met liefde doen, en dat is helaas een uitstervend gegeven.”

Foto onderschrift:

Grafdelver en uitvaartondernemer Jos Voncken, gefotografeerd in de cabine van zijn graafmachine. Een vakman die 24 uur per dag klaarstaat, maar vreest voor het voortbestaan van de broodnodige liefde voor het vak.

© Peter Trompetter Fotografie

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