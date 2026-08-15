Riet Claessen, een icoon van Kerkrade, opnieuw in de schijnwerpers

L1 KOMT NAAR KERKRADE VOOR BIJZONDERE ONTMOETING

Riet (Maria) Claessen is een waar begrip en een icoon in Kerkrade. De levenslustige en altijd tot in de puntjes verzorgde oud-kasteleinsvrouw wordt momenteel volop herontdekt in de media. Volgende week komt Omroep L1 speciaal naar Kerkrade om Riet te interviewen voor een tv-uitzending.

Het gesprek vindt donderdag om 12.30 uur plaats bij Grand-Café Jules, de zaak van uitbaatster Solange Otten. Haar rijke leven als kasteleinsvrouw en de vele herinneringen aan haar tijd achter de toog zullen ongetwijfeld als een rode draad door het gesprek lopen.

DAAR HEB JE MARIA WEER

Riet wordt door velen steevast Maria genoemd. Die liefdevolle bijnaam heeft ze te danken aan haar overleden man. Wanneer Riet hem vroeger weer eens iets vroeg, zei hij steevast lachend: „Daar heb je Maria weer”, gevolgd door het vertrouwde: „Leef Maria, kunt waal jod!”

Het typeert de manier waarop Riet in het leven staat. Vol humor, levenslust en altijd met een verhaal.

VAN SIMPELVELD NAAR KERKRADE

Riet werd geboren in de Gaasstraat in Simpelveld, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Kerkrade. Inmiddels voelt ze zich op en top een Kerkraads meisje. Kerkrade werd haar thuis en haar leven speelde zich voor een belangrijk deel af in de cafés die zij met veel passie heeft uitgebaat.

De Cosy Corner heeft daarbij een heel speciale plaats in haar hart. Maar eigenlijk geldt dat voor iedere zaak waar zij achter de bar heeft gestaan. Het caféleven zit haar nog altijd in het bloed.

ITALIË BLIJFT TREKKEN

Een tweede thuis van Riet is Italië. Ondanks haar leeftijd stapt ze binnenkort samen met haar zoon Erik, die ook bekendstaat als Speedy, in de auto voor een rit van maar liefst tien uur naar het mooie zuiden.

Daar wacht een bijzonder weerzien met haar kleinzoon en achterkleinkinderen. Want juist haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen betekenen tegenwoordig alles voor haar. Daar leeft deze raslevensgenieter echt voor.

NOG ALTIJD HAAR EIGEN RITME

Wie Riet kent, weet dat ze nog altijd haar eigen ritme heeft. Pas rond 02.00 uur ’s nachts gaat ze naar bed. Dat is een gewoonte die ze heeft overgehouden aan haar jaren achter de toog.

Wie denkt om 11.00 uur ’s morgens al vroeg bij haar voor de deur te kunnen staan, komt bedrogen uit. Rond die tijd wordt Riet pas wakker. Daarna neemt ze uitgebreid de tijd om zich rustig te verzorgen en op te maken. Haar make-up wordt nog altijd met zorg en aandacht aangebracht.

GEEN SPIJT VAN HAAR LEVEN

Riet gelooft stellig in reïncarnatie. Ze is ervan overtuigd dat ze later opnieuw als Riet zal worden geboren. Spijt van haar leven heeft ze dan ook absoluut niet. Als ze alles opnieuw zou mogen doen, zou ze het meteen weer op dezelfde manier doen.

Dat zegt veel over haar levenshouding. Riet kijkt niet terug met spijt, maar met een glimlach en vooral met veel mooie herinneringen.

HAAR LEVENSVERHAAL IN MIJN BOEK

Een biografie van Riet staat in mijn boek Òs Kirchroa. Het voelt voor mij nog altijd als een voorrecht dat ik destijds haar levensverhaal heb mogen optekenen.

Binnenkort deelt Riet haar geschiedenis opnieuw, maar nu voor de camera’s van L1. Dat ze dat op deze leeftijd nog zo boeiend en vloeiend kan vertellen, is ontzettend knap.

Riet Claessen blijft daarmee wie ze altijd is geweest: een bijzondere vrouw met een kleurrijk leven, een groot hart en vooral een enorme levenslust.

© Peter Trompetter Fotografie

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