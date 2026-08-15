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Roda JC verslaat Helmond Sport met 2-1 in Kerkrade

Roda JC pakt eerste drie punten na thuiszege op Helmond Sport

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Roda JC heeft de eerste drie punten van het seizoen gepakt door in het eigen Parkstad Limburg Stadion met 2-1 te winnen van Helmond Sport. De ploeg uit Kerkrade domineerde de wedstrijd vanaf de aftrap volledig en eiste met ruim 70 procent balbezit het initiatief op. Toch kwam de thuisploeg tegen de verhouding in op achterstand toen een harde voorzet van Valgeir Valgeirsson Ingason via Roda-verdediger Koen Jansen ongelukkig in het eigen doel vloog.

Roda herpakte zich echter razendsnel en sloeg binnen vijf minuten terug toen Marco Tol een corner snoeihard tegen de touwen kopte.

Door :Peter Trompetter Fotografie

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Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

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