Bestuurswissel en verjonging bij de Miljoenenlijn

Het bestuur van de Miljoenenlijn (de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij, ZLSM) heeft Gerbrand van den Eeckhout unaniem benoemd tot de nieuwe voorzitter. Hij volgt per 1 januari 2027 Michel Schellekens op. Schellekens heeft aangekondigd na drie termijnen de voorzittershamer neer te leggen.

Ervaren opvolger waarborgt continuïteit

Met de benoeming van Gerbrand van den Eeckhout kiest de Miljoenenlijn voor een bestuurder met ruime ervaring binnen de spoorwegwereld én de eigen organisatie. Gerbrand is al meerdere jaren actief binnen het bestuur. Het afgelopen jaar werkte hij al intensief samen met de huidige voorzitter aan een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden. Daarmee is de continuïteit van het bestuur volledig gewaarborgd.

De wisseling van het voorzitterschap maakt deel uit van een bredere verjonging van het bestuur en de directie. De Miljoenenlijn ziet dit als een belangrijke stap om de organisatie ook in de toekomst sterk en vitaal te houden.

Waardering voor Michel Schellekens

Scheidend voorzitter Michel Schellekens is al dertig jaar actief als bestuurslid van de Miljoenenlijn, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter. Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Onder zijn leiding kende de organisatie vele mooie ontwikkelingen en bleef het bestuur gedurende de afgelopen decennia stabiel. Tijdens de lintjesregen in april 2023 werd hij voor zijn verdiensten al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Behoud van kennis en werving vrijwilligers

Een groot geluk voor de organisatie is dat de 62-jarige Michel Schellekens na zijn aftreden actief blijft als vrijwilliger van stationschef. Hierdoor blijft zijn brede kennis en ervaring beschikbaar voor het bestuur en de directie wanneer dat nodig is.

Net als Michel draait de Miljoenenlijn volledig op de passie van haar vrijwilligers. De organisatie is daarom continu op zoek naar versterking. Op dit moment zoekt de ZLSM met name enthousiaste kandidaten voor de functies van Stationschef, Winkelmedewerker en Conducteur.

© Peter Trompetter Fotografie

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