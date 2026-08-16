Kerkradenaar Tim Hamers: met de muziek en de stoomtrein in het bloed

Wie weleens op het perron in Simpelveld staat, heeft hem vast al eens zien stralen op de locomotief: machinist Tim Hamers. “De zingende machinist” wordt hij weleens genoemd, en dat is niet voor niets. De jonge Kerkradenaar is een spoorwegman in hart en nieren. Al vanaf zijn veertiende steekt hij de handen uit de mouwen bij de Miljoenenlijn. Eerst met koffie in de wagons, later met kolen op het vuur, en tegenwoordig met de hand aan de regulateur als volwaardig machinist.Dat hij van treinen houdt, is wel duidelijk: doordeweeks bestuurt hij de moderne treinen van de NS. Maar Tim is ook op het podium een ware entertainer. Dat hij een groot talent is met zingen und acteren, bleek wel tijdens zijn succesvolle optreden in de theatershow ‘Mit de Kop in de Wolke’. “Een veelzijdig talent waar we bij de ZLSM ontzettend trots op zijn,” zegt voorzitter Michel Schellekens.

Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

About The Author