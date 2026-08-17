Gossip in Kasteel Wijlre verbindt kunst, magie en marginalisering

WIJLRE – Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert vanaf zondag 30 augustus de tentoonstelling ‘Gossip: Magie en Marginalisering’. Hedendaagse kunst, lokale geschiedenis en alternatieve vormen van kennis komen daarin samen. De tentoonstelling onderzoekt hoe historische uitsluiting doorwerkt in het heden en is te zien tot en met 28 februari 2027.

Zuid-Limburg vormt het vertrekpunt van de tentoonstelling. Gastcurator Marjolein van der Loo legt onder meer een verband met de heksenvervolgingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Veel vrouwen die destijds van hekserij werden beschuldigd, beschikten over kennis van zorg, geneeskrachtige planten, seizoenen en het gemeenschapsleven.

Deze kennis werd vaak buiten officiële instellingen doorgegeven. Daardoor werden de praktijken verdacht gemaakt en onderdrukt. De stemmen van de beschuldigde vrouwen zijn bovendien nauwelijks terug te vinden in historische archieven. Wat resteert, bestaat vooral uit fragmenten die door anderen werden opgeschreven.

Verhalen die buiten de archieven voortleven

‘Gossip: Magie en Marginalisering’ neemt deze historische stilte als uitgangspunt. De tentoonstelling onderzoekt hoe kennis, ervaringen en verhalen toch konden blijven circuleren. Dat gebeurde bijvoorbeeld via rituelen, mondelinge overlevering en gezamenlijke bijeenkomsten.

De titel ‘Gossip’ verwijst binnen de tentoonstelling niet simpelweg naar roddelen. Het begrip wordt gebruikt als methode van samenkomen, kennis delen en verhalen doorgeven. Voorafgaand aan de opening komen kunstenaars en betrokkenen in besloten kring bij elkaar. Deze werkwijze krijgt daarna een vervolg in het publieksprogramma met gezamenlijke maaltijden, workshops, rituelen en gesprekken.

Magie als verbinding en creatie

Magie wordt in de tentoonstelling niet gepresenteerd als bijgeloof of iets verdachts. In plaats daarvan staat magie voor intentie, verbinding en creatie. Daarmee ligt het volgens de makers dicht bij de manier waarop kunstenaars werken.

Tegelijkertijd maakt ‘Gossip’ zichtbaar dat marginalisering geen verschijnsel uit het verleden is. Ook tegenwoordig kunnen mensen en gemeenschappen als anders of oncontroleerbaar worden behandeld vanwege bijvoorbeeld hun gender, afkomst, geloof of lichaam.

Lokale en internationale kunstenaars

In nauwe samenhang met de groene omgeving van Buitenplaats Kasteel Wijlre worden werken van lokale en internationale kunstenaars getoond. Aan de tentoonstelling werken melanie bonajo, Leonie Brandner & Nina Guo, Mounir Eddib, Natasja Kensmil, Shani Leseman, Dakota Magdalena Mokhammad, Project Wilgenvrouwen van beatrice pittman & Pleun Moons, Lara Schnitger, Luca Soudant en herman de vries mee.

Nieuwe opdrachten en bestaande kunstwerken behandelen onderwerpen zoals het lichaam, rituelen, ecologie, relaties tussen verschillende levensvormen en alternatieve vormen van kennis. Historische praktijken, waaronder kruidenrituelen en volksdevotie, worden verbonden met actuele vragen over zorg, autonomie en gemeenschap.

De tentoonstelling nodigt bezoekers uit stil te staan bij verhalen die niet altijd zijn opgeschreven, maar wel zijn blijven voortleven in taal, het landschap en de relaties tussen mensen.

Gelijktijdig te zien: Daisychain

In het Koetshuis is gedurende dezelfde periode de solotentoonstelling ‘Daisychain’ van kunstenaar Vibeke Mascini te bezoeken. In deze tentoonstelling wordt energie verbeeld als een onzichtbare kracht die natuur, technologie en herinnering met elkaar verbindt.

Opening en bezoekersinformatie

De opening van ‘Gossip: Magie en Marginalisering’ vindt plaats op zondag 30 augustus om 15.00 uur in het Hedge House en de tuinen van Buitenplaats Kasteel Wijlre.

Tentoonstelling: Gossip: Magie en Marginalisering

Periode: 30 augustus 2026 tot en met 28 februari 2027

Opening: zondag 30 augustus om 15.00 uur

Locatie: Buitenplaats Kasteel Wijlre

Adres ingang: Kerkpad 1, 6321 PX Wijlre

Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Website: www.kasteelwijlre.nl

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