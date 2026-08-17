Zuyderland zet VR-brillen in bij kleine ingrepen op Dermatologie

Zuyderland gebruikt vanaf deze zomer Virtual Reality-brillen op de afdeling Dermatologie. Patiënten kunnen tijdens kleine ingrepen opgaan in een rustgevende virtuele omgeving. Die afleiding moet spanning verminderen en de behandeling prettiger laten verlopen.

Kleine dermatologische ingrepen kunnen bij patiënten angst of spanning veroorzaken. Zuyderland zoekt daarom voortdurend naar manieren om patiënten tijdens een behandeling meer comfort en ontspanning te bieden.

Met een VR-bril wordt de aandacht van de patiënt tijdelijk verplaatst naar een virtuele omgeving. Hierdoor ligt de nadruk minder op wat er tijdens de ingreep gebeurt. Volgens het ziekenhuis kan deze afleiding helpen om gevoelens van angst en stress te verminderen. Ook kan de patiënt mogelijk minder pijn ervaren.

Innovatie en mensgerichte zorg

De introductie van de VR-brillen op Dermatologie maakt deel uit van de verdere digitalisering van de patiëntenzorg binnen Zuyderland.

“Virtual Reality heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een veelbelovende technologie naar een praktisch hulpmiddel in de zorg”, vertelt Ruud Waulthers, Manager R&D Future Health bij Zuyderland.

Volgens Waulthers is de toepassing laagdrempelig en kan deze direct iets betekenen voor patiënten. “Dat maakt VR een interessant voorbeeld van hoe innovatie en mensgerichte zorg hand in hand kunnen gaan.”

VR al op verschillende afdelingen gebruikt

Zuyderland begint niet voor het eerst met het inzetten van Virtual Reality. De technologie wordt binnen de zorgorganisatie al gebruikt op de kinderafdeling, Urologie, de Spoedeisende Hulp, Medische Psychologie, Neurologie, de Zorgcentra en het Geboortecentrum.

Met de introductie op de afdeling Dermatologie zet het ziekenhuis een volgende stap binnen zijn bredere VR-strategie.

Voorbereiding op bevalling en medische ingrepen

Het Geboortecentrum van de afdeling Gynaecologie werkt sinds de zomer van 2024 met de zogenoemde VR-Cube. Zwangeren kunnen daarmee via VR-video’s een realistisch beeld krijgen van medische ingrepen rond de bevalling.

Zo kunnen zij vooraf bekijken hoe een keizersnede, een algemene operatie of het toedienen van een ruggenprik verloopt. Daarnaast kunnen aanstaande ouders een virtuele rondleiding door het Geboortecentrum volgen.

Deze vorm van voorlichting helpt zwangeren om zich beter op de bevalling en mogelijke medische handelingen voor te bereiden. Volgens Zuyderland kan dit angst en onzekerheid verminderen.

Met de uitbreiding naar Dermatologie wil Zuyderland VR steeds breder gebruiken als praktisch hulpmiddel om patiënten te informeren, gerust te stellen en meer comfort te bieden.

About The Author