Repair & Linux Café Oirsbeek helpt gratis met kapotte spullen en computerproblemen

OIRSBEEK – Een kapotte fiets, haperende computer, stilstaande klok of defect huishoudelijk apparaat? Gooi het niet meteen weg. Op zaterdag 5 september staan de vakmensen van het Repair & Linux Café Oirsbeek opnieuw klaar om uiteenlopende spullen gratis te onderzoeken en waar mogelijk te repareren.

Het Repair Café vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur in De Schepenbank aan de Oirsbekerweg in Oirsbeek. Bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen. De koffie staat klaar.

Reparaties zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd. Daarmee helpt u het Repair Café om zijn werkzaamheden voort te zetten.

Nieuw Linux ICT Café

Naast het bekende Repair Café beschikt Oirsbeek nu ook over een Linux ICT Café. Hier kunnen mensen terecht met problemen aan hun computer, laptop, iPad of smartphone.

Werkt Windows niet meer goed of kan een oudere computer de nieuwste versie niet aan? De vrijwilligers bekijken dan of Linux een geschikt alternatief kan zijn. Linux is een besturingssysteem dat ook op veel oudere computers goed kan functioneren.

Het Linux ICT Café heeft aanvullende openingstijden op iedere donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Een bezoek op donderdag is alleen mogelijk na aanmelding via lrcoirsbeek@tuta.com.

Van fietsenmaker tot poppendokter

De vrijwilligers beschikken over uiteenlopende kennis en vaardigheden. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij:

een fietsenmaker;

een naaiatelier;

een slijpservice;

een klokkenmaker;

een poppendokter;

reparateurs van speelgoed;

reparateurs van elektrisch tuingereedschap;

specialisten voor apparaten met een stekker;

vrijwilligers voor computers, laptops, tablets en smartphones.

Het is verstandig om eventuele opladers, kabels, losse onderdelen en handleidingen mee te nemen. Daarmee vergroot u de kans dat de reparateurs het probleem direct kunnen onderzoeken.

Repareren in plaats van weggooien

Het Repair Café wil voorkomen dat bruikbare spullen onnodig bij het afval belanden. Repareren bespaart grondstoffen en geld. Tegelijkertijd kunnen bezoekers kennismaken met de werking van hun spullen en de kennis van de vrijwillige vakmensen.

Buurtgenoten, familieleden en kennissen met defecte spullen zijn eveneens welkom. Het Repair Café vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats, met uitzondering van juli en augustus.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 5 september 2026

Tijd: 10.00 tot 13.00 uur

Locatie: De Schepenbank, Oirsbekerweg in Oirsbeek

Kosten: reparaties zijn gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden Repair Café: niet nodig

Linux ICT Café: iedere donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, alleen op afspraak

Aanmelden Linux ICT Café: lrcoirsbeek@tuta.com

Informatie: Hugo Schaffrath, 06-27821174

Facebook: https://www.facebook.com/repaircafeoirsbeek

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