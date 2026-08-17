Internationale betonpuzzel aan de Mgr. van Gilsstraat

In gesprek met een bouwvakker van Vroom Boringen:

In de Kerkraadse wijk Rolduckerveld krijgt de toekomst van de buurt deze week stevig gestalte. Op de plek van de vorig jaar gesloopte, oude ‘Van Gilsflat’ bouwt hoofdaannemer Laudy Bouw & Ontwikkeling in opdracht van woningcorporatie HEEMwonen twee gloednieuwe, moderne woontorens. De gebouwen tellen straks zes verdiepingen en bieden in totaal plaats aan 62 duurzame appartementen (31 per toren).

Vandaag, maandag 17 augustus, zijn de vier werkmensen van onderaannemer Vroom Boringen weer aan de slag gegaan om de specialistische boorwerkzaamheden voor de fundering van deze twee woontorens te voltooien. Voor elke toren worden er maar liefst 56 diepe gaten geboord, die vervolgens direct worden volgespoten met beton.

Een van de werkmensen stond mij te woord en liet weten dat het momenteel een flinke uitdaging is om aan genoeg beton te komen. In Nederland kunnen ze simpelweg niet genoeg betonmolenwagens leveren, terwijl de planning ontzettend strak is; om het kwartier moet er een nieuwe wagen met vers beton worden aangeleverd. Betoncentrales uit Duitsland en België springen nu bij en proberen zo goed als het kan te leveren om de gaten in de planning te dichten. Eigenlijk is en klinkt het heel frustrerend op de bouwplaats. “Ik wil wel, maar kan niet,” laat de uit Breda afkomstige vakman eerlijk weten.

Niet alleen de aanvoer van de bouwmaterialen kent een logistieke omweg, ook de mannen zelf moeten creatief zijn met hun logies. “Wij logeren deze week vijf dagen in Valkenburg,” vertelt de Brabantse bouwer. Op een steenworp afstand van hun werkterrein ligt de historische Abdij Rolduc prominent in het vizier, maar daar overnachten bleek geen optie. “Die vragen de hoofdprijs, dus is het maar dagelijks pendelen naar ons hotel op een berg in Valkenburg.” Een flinke rit na een dag hard zwoegen, maar de moraal blijft goed. “We doen wat we kunnen,” besluit hij nuchter als woordvoerder van de ploeg.© Peter Trompetter Fotografie

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