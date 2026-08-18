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Poster van de TPV Charity Day in Simpelveld op zaterdag 5 september

TPV Simpelveld houdt Charity Day voor twee goede doelen

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SIMPELVELD – TPV Simpelveld organiseert op zaterdag 5 september een sportieve Charity Day. Tijdens deze bijzondere dag komen tennis- en padelspelers in actie om geld in te zamelen voor Stichting Sint Lucia Simpelveld en Kindervakantiewerk Bocholtz.

De vereniging heeft zichzelf een flinke uitdaging gesteld: samen maar liefst 1.000 wedstrijden spelen. De inloop begint om 9.00 uur. De wedstrijden worden gespeeld van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de lunchpauze zijn er onder meer clinics en uitdagingen voor het publiek. Om 17.00 uur wordt de dag afgesloten met een foodtruck, prijsuitreiking, tombola en de overhandiging van de cheques aan de goede doelen.

Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via de QR-code op de poster. Alle opbrengsten van de Charity Day komen ten goede aan de twee lokale goede doelen.

Samen sporten, samen helpen en samen impact maken.

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Redactie van ParkstadActueel

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