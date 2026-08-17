SP slaat alarm over verloedering en slecht groenonderhoud in Meezenbroek

HEERLEN – Verwaarloosd groen, braakliggende stukken grond en winkelpanden die steeds langer leegstaan: verschillende wijken in Heerlen maken volgens bewoners een steeds onverzorgdere indruk. De SP Heerlen trekt nu aan de bel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het groenonderhoud in de stad, met bijzondere aandacht voor Meezenbroek.

Raadsleden Antoinette Stöcker en Sita Bottenberg willen van het college weten hoe de gemeente haar eigen groenonderhoud in de Heerlense woonbuurten beoordeelt. Daarnaast vragen zij aandacht voor terreinen die eigendom zijn van woningcorporaties en andere grote grondeigenaren.

Volgens de SP bereiken de partij vanuit verschillende delen van Heerlen berichten van inwoners die zich ernstig zorgen maken. Slecht onderhouden groen heeft volgens hen niet alleen invloed op het uiterlijk van een buurt, maar ook op het woongenot en het imago van de hele wijk.

Wijken maken verwaarloosde indruk

Het groenonderhoud staat niet op zichzelf. Net als leegstaande winkels en verouderde winkelgebieden draagt slecht onderhouden openbaar groen bij aan het gevoel dat buurten achteruitgaan.

Droog en slecht onderhouden groen bij een woongebouw in Meezenbroek. De SP Heerlen verlangt actie van de gemeente en woningcorporaties.

Wanneer struiken en onkruid ongehinderd kunnen groeien, paden moeilijk toegankelijk worden en stukken grond langdurig worden verwaarloosd, kan een wijk al snel een vergeten indruk maken. Bewoners vragen zich vervolgens af wie verantwoordelijk is: de gemeente, de woningcorporatie of een andere eigenaar.

Zwerfafval tussen de bestrating versterkt het gevoel dat de openbare ruimte onvoldoende wordt onderhouden.

De SP vindt dat deze partijen zich niet achter elkaar mogen verschuilen. De partij roept de gemeente, woningcorporaties en andere grote grondeigenaren op om duidelijke afspraken te maken over het onderhoud en de verdeling van verantwoordelijkheden.

Zorgen over complex Woonpunt in Meezenbroek

De schriftelijke vragen gaan specifiek over het woningcomplex van Woonpunt tussen de Mesdagstraat, Albert Cuypstraat, Rubensstraat en Govert Flinckstraat in Meezenbroek.

De SP noemt de toestand van het groen op het terrein ernstig verwaarloosd. De partij wil van het college weten of het gemeentebestuur deze beoordeling deelt en of de gemeente bereid is Woonpunt hier met spoed op aan te spreken.

Ook vraagt de SP aandacht voor de huurders van het complex. Volgens de partij betalen zij voor groenonderhoud, terwijl zij daar in de praktijk weinig van terugzien. De raadsleden willen daarom weten hoe het college daartegen aankijkt.

Woonpunt heeft nog niet inhoudelijk op de vragen van de SP gereageerd. Ook de antwoorden van het Heerlense college moeten nog volgen.

Wie is verantwoordelijk?

Een belangrijk onderdeel van de vragen betreft de taakverdeling tussen de gemeente en andere grondeigenaren. De SP wil weten of er regelmatig overleg plaatsvindt over het groenonderhoud in woonbuurten.

Ook vraagt de partij of de gemeente en grondeigenaren elkaar aanspreken wanneer tekortkomingen worden geconstateerd. Wanneer hierover in Meezenbroek nog geen overleg plaatsvindt, wil de SP dat dit alsnog met spoed wordt georganiseerd.

Daarnaast moet het onderwerp volgens de partij worden besproken tijdens het overleg dat de gemeente Heerlen met alle woningcorporaties in de stad voert.

SP verlangt actie van gemeente en corporaties

De SP roept alle betrokken partijen op om verantwoordelijkheid te nemen voor een verzorgde openbare ruimte. Niet alleen het maaien van gras en het verwijderen van onkruid zijn daarbij belangrijk. Ook duidelijke afspraken, regelmatig toezicht en snelle actie na meldingen van bewoners zijn volgens de partij noodzakelijk.

De SP Heerlen wil duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud in Meezenbroek.

De raadsleden hebben in totaal zeven schriftelijke vragen bij het college ingediend. Het gemeentebestuur moet onder meer uitleggen hoe het huidige onderhoud wordt beoordeeld, hoe de samenwerking met woningcorporaties verloopt en welke maatregelen in Meezenbroek kunnen worden genomen.

De antwoorden van het college zijn nog niet bekend. Parkstad Actueel volgt de ontwikkelingen.

Door en Foto’s: Lidia Carreno Photography

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