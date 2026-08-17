Open Hofjesdag; een uniek kunstenaars en ambachtsfeest

Zondag 23 September is de 11e editie van de Open Hofjesdag in Craubeek/Krawbich van 11.00u tot 17.00u.

Interview met organisatrices Sandra Keulders en Judith Tacq.

Samen met fotograaf Gerrit ter Mul werd ik zeer gastvrij ontvangen met overheerlijke zelfgebakken proemevla van Sandra op het hofje van Judith. Alvast een voorproefje op het komend festiijn, als er een houtoven komt te staan. Erg leuk om te zien! De pruimen komen van een zorgboerderij uit Weustenrade.

Jullie noemen het geen markt of braderie en het is ook niet zoals de kunstroutes die je elders hebt. Wat is het dan wel?

Een feest waar je op bezoek gaat in de boerderijhofjes en tuintjes van Craubeek bij de kraampjes van kunstenaars en ambachtslui en er is wat brocante. Natuurlijk hopen zij er wat aan te verdienen. Er zijn goede doelen kraampjes, de jeugd kan o.l.v. Judith mergel uit eigen tuin (“Craubeeker steen”) bewerken tot b.v. een ketting en voor koffie, vla en een broodje worst staan er tafels en stoelen klaar op het terras van Craubekerstraat nr. 4.

Wat kunnen de bezoekers verwachten?

Een internationaal gezelschap uit de omgeving, maar ook vanuit België, met producten uit glas, leer, hout, zoals vazen, objecten en tasjes.

Er zijn mandenvlechters, kantklussers, een smid, een fotograaf met foto-tentoonstelling over het dorp door de jaren heen, schilders en beeldhouwers. En een stichting voor een goed doel voor India met sjaals en speelgoed en een stichting voor een Keniaproject.

Hoe is dit ontstaan?

Wij hebben het vier jaar geleden overgenomen van initiatiefneemster Maria van Aken. Zij startte ermee in haar eigen tuin. Het toeval wilde dat de jaarlijkse kermis ermee stopte. Daarna vulde de Open Hofjesdag dat gat.

In het begin vond het om het jaar plaats, met kunstenaars en naderhand kwamen er ambachtslui bij. De eerste keer waren er zo’n 150 tot 200 bezoekers. Tegenwoordig is dat elk jaar. Daarom bestaat volgend jaar dit evenement 25 jaar. Een jubileumfeest zal dat gaan worden.

Ook in de coronatijd ging het door. Omdat het buiten plaats vond, kwamen er veel meer mensen op af.

Het blijkt een groot succes en er is zelfs een weiland bij gekomen. Vorig jaar was, doordat het tegelijkertijd Open Monumentendag viel, enorm veel toeloop, zo’n 1500 man, door de Craubeekse geschiedenis vanaf de Romeinse tijd.

Hoe wordt alles geregeld?

We zijn geen stichting of organisatie. Alles wordt zo low budget mogelijk gemaakt. Dit komt niet vanuit de buurtvereniging.

De kosten van de vergunningen worden gedekt door de verkoop van koffie, gebak en broodjes worst. Als er geld over is, dan wordt het teruggegeven aan het dorp. Dan gaat het b.v. in de bloembakken die in het dorp staan.

Wat is typisch Craubeek?

Slechts 5 straten telt Craubeek, genoemd naar de beek die er stroomt. Die staat nu droog.In het verleden waren er regelmatig overstromingen waardoor evenementen , zoals de kermis en een processie er letterlijk in het water vielen. Door de aangelegde buffers gebeurt dat niet meer.

Ook al is Judith er 6 jaar geleden gaan wonen met haar man en dochter, toch voelden zij zich als ’import” uit Amsterdam er direct thuis. Er heerst een fijne sfeer. Vele bewoners hebben er voorouders. Sandra’s overgrootmoeder had er een cafeetje. Al is dat er niet meer, toch branden er nu nog de lampjes. Ga er maar naar op zoek. Voor een café moet je tegenwoordig naar Ransdaal. Nog steeds zijn er meerdere ondernemers aanwezig, zoals b.v. een tractorenbedrijf, een natuurgeneeskundige praktijk, een fysiotherapeut en Judith die met haar man werkt aan het realiseren van appartementen in hun boerderij.

Hoe is het mogelijk om zoiets groots te organiseren in een gehucht?

De oudste bewoonster is 93. Er is een goede band tussen de bewoners. Een ongeschreven regel is dat als iemand ziek is, je er gewoon binnen loopt voor hulp of gewoon aandacht. De sleutel van de Mariakapel haalt Sandra bij een buurtgenoot als iemand er een kaarsje wil opsteken. Wanneer iemand er zoekend rondloopt, kan er gevraagd worden: ”Bij wie moet je zijn?” Het adres is niet eens nodig.

Dit verklaart de mentaliteit om die dag te kunnen organiseren; iedereen draagt bij.

Hoe krijgen jullie de deelnemers bij elkaar?

Soms spontaan. Bij een etentje in restaurant Chalaza in Valkenburg bewonderden we de tentoonstelling van een schilder. Die haalde meteen wat schilderijen eraf om deel te kunnen nemen. Er kunnen nog steeds deelnemers bij aansluiten.

Bij deze de oproep aan degenen die willen mee doen, zich te melden bij Judith Tacq, 06- 21523683 of jujuju@beginbijjezelf.nl . Via Facebookpagina van Open Hofjesdag Craubeek te volgen.

Waardoor komen de deelnemers jaarlijks terug?

Vanwege de gemoedelijkheid. “De achterdeur staat open en koffie of fris staat klaar”. De deelnemers betalen een vrije bijdrage. De dag wordt extra samen afgesloten op Judiths hofje met het gevoel van “Wat hebben we een fantastische dag gehad.“ Er is goed verkocht en deelnemers hebben opdrachten gekregen. Voor herhaling vatbaar!. Daaraan is het succes te verklaren.

Hoe is de stemming er een week van tevoren?

Dan is het stil, alle deuren zijn dicht. Op de ochtend voel je de saamhorigheid. Dan komt men alles klaarzetten. De hond gaat graag buurten, de schapen grazen rustig voort en de buurtkat moet je wat dat betreft in de gaten houden vanwege de boerenzwaluwen op het hof….

Correspondent Kitina Bless voor Parkstad Actueel🖋

16-8-2026

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