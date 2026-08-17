Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel

Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.

Bekijk Amazon.nl

AWACS-toestel van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opent 18 en 20 augustus eerder

door

GEILENKIRCHEN – De NAVO-vliegbasis Geilenkirchen hanteert op dinsdag 18 en donderdag 20 augustus 2026 vroegere openingstijden. De aanpassing is volgens de vliegbasis noodzakelijk vanwege operationele redenen. Omwonenden kunnen hierdoor mogelijk eerder dan gebruikelijk vliegtuigen horen.

De leiding van de E-3A-component laat weten zich ervan bewust te zijn dat de vroege openingstijden invloed kunnen hebben op de omgeving. Daarom wordt geprobeerd het aantal vroege vluchten tot een minimum te beperken.

Vanaf de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opereren onder meer de herkenbare AWACS-toestellen. Deze vliegtuigen worden ingezet voor luchtbewaking en beschikken over een grote radarinstallatie boven op de romp.

Vluchtschema kan veranderen

De NAVO benadrukt dat militaire vliegactiviteiten zorgvuldig worden voorbereid. Toch kunnen weersomstandigheden of operationele ontwikkelingen ertoe leiden dat vluchten anders verlopen dan vooraf is aangekondigd.

Vanwege de operationele veiligheid maakt de NAVO geen verdere informatie bekend over de aard, tijden of bestemming van de geplande vluchten.

Bron en fotocredit: NATO Airborne Early Warning & Control Force

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?

Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.

Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Parfumbella Exclusive Perfumes
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur

Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.

Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.