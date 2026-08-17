NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opent 18 en 20 augustus eerder

GEILENKIRCHEN – De NAVO-vliegbasis Geilenkirchen hanteert op dinsdag 18 en donderdag 20 augustus 2026 vroegere openingstijden. De aanpassing is volgens de vliegbasis noodzakelijk vanwege operationele redenen. Omwonenden kunnen hierdoor mogelijk eerder dan gebruikelijk vliegtuigen horen.

De leiding van de E-3A-component laat weten zich ervan bewust te zijn dat de vroege openingstijden invloed kunnen hebben op de omgeving. Daarom wordt geprobeerd het aantal vroege vluchten tot een minimum te beperken.

Vanaf de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opereren onder meer de herkenbare AWACS-toestellen. Deze vliegtuigen worden ingezet voor luchtbewaking en beschikken over een grote radarinstallatie boven op de romp.

Vluchtschema kan veranderen

De NAVO benadrukt dat militaire vliegactiviteiten zorgvuldig worden voorbereid. Toch kunnen weersomstandigheden of operationele ontwikkelingen ertoe leiden dat vluchten anders verlopen dan vooraf is aangekondigd.

Vanwege de operationele veiligheid maakt de NAVO geen verdere informatie bekend over de aard, tijden of bestemming van de geplande vluchten.

Bron en fotocredit: NATO Airborne Early Warning & Control Force





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