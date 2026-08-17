Groene Ster verliest seizoenstart, Langeberg wint Sjra Jacobs Toernooi

PARKSTAD – Het amateurvoetbal in Parkstad kwam afgelopen week langzaam weer op gang. Groene Ster begon aan de competitie in de Derde Divisie, terwijl verschillende andere clubs oefenwedstrijden en voorbereidingstoernooien speelden. Langeberg sloot de week succesvol af met winst van het Sjra Jacobs Toernooi.

De onderstaande uitslagen zijn afkomstig uit de periode van maandag 10 tot en met zondag 16 augustus 2026.

Groene Ster verliest competitieopener

Groene Ster begon zondagmiddag aan het nieuwe seizoen in de Derde Divisie B. De ploeg uit Heerlerheide ontving op Sportpark Pronsenbroek het ambitieuze RBC uit Roosendaal.

De bezoekers kwamen in de eerste helft op een 0-2 voorsprong. Na rust liet Groene Ster een beter spelbeeld zien. Jop Bleijlevens bracht de spanning terug met de 1-2, maar de gelijkmaker bleef uit. RBC maakte vervolgens het derde doelpunt en won de wedstrijd met 1-3.

Derde Divisie B

Groene Ster – RBC: 1-3

Doelpunten bij Kampioenschap van Heerlen

Dinsdagavond werden twee wedstrijden gespeeld tijdens het Kampioenschap van Heerlen. Bekkerveld ging op bezoek bij FC Hoensbroek. Beide ploegen maakten er een doelpuntrijke wedstrijd van.

Het duel werd in goed overleg in drie gedeelten van dertig minuten gespeeld. Hierdoor kregen beide trainers de gelegenheid om veel spelers in actie te laten komen. Bekkerveld bleek uiteindelijk het effectiefst en won met 3-5.

Ook bij Passart-VKC tegen NEC-Heksenberg vielen veel doelpunten. De bezoekers wonnen deze Heerlense ontmoeting met 3-6.

Kampioenschap van Heerlen

FC Hoensbroek – Bekkerveld: 3-5

Passart-VKC – NEC-Heksenberg: 3-6

De eerder geplande wedstrijden van Sporting Heerlen gingen niet door. De Dem en Eikenderveld werden na ongeregeldheden uit het Kampioenschap van Heerlen gehaald. Hierdoor moest het wedstrijdprogramma worden aangepast.

Langeberg wint in Brunssum

In Brunssum vond vrijdag en zondag het jaarlijkse Sjra Jacobs Toernooi plaats. SV Brunssum, VV De Leeuw, BSV Limburgia/Kamerland en Langeberg streden op Sportpark Peerdendries om de toernooiwinst.

VV De Leeuw plaatste zich vrijdagavond overtuigend voor de finale. De ploeg won met 0-4 van SV Brunssum.

De ontmoeting tussen BSV Limburgia/Kamerland en Langeberg eindigde na negentig minuten in 3-3. Strafschoppen moesten vervolgens de beslissing brengen. Langeberg won de strafschoppenserie en plaatste zich daarmee voor de finale.

In de eindstrijd stond Langeberg tegenover VV De Leeuw. Het werd een spannende wedstrijd waarin één doelpunt voldoende bleek. Langeberg won met 1-0 en mocht zich daarmee winnaar van het Sjra Jacobs Toernooi 2026 noemen.

Sjra Jacobs Toernooi

SV Brunssum – VV De Leeuw: 0-4

BSV Limburgia/Kamerland – Langeberg: 3-3

Langeberg wint na strafschoppen: officiële uitslag 3-4

Finale: Langeberg – VV De Leeuw: 1-0

Veel clubs nog in voorbereiding

Voor de meeste voetbalclubs uit Parkstad is de reguliere competitie nog niet begonnen. Van onder meer VV Schaesberg, Sporting Heerlen, FC Landgraaf, Sporting H.A.C., FC Kerkrade-West, KVC Oranje, Chevremont, RKHBS, RKTSV en verschillende verenigingen uit Beekdaelen werd over deze week geen betrouwbare uitslag van het eerste elftal gevonden.

Deze clubs bevinden zich nog in de trainings- en voorbereidingsperiode. Later in augustus beginnen de eerste bekerwedstrijden. De reguliere competities in de lagere klassen starten daarna.

Vrouwenvoetbal

Ook de hoogste vrouwenteams uit Parkstad zijn nog niet aan de reguliere competitie begonnen. Van onder meer VV Schaesberg Vrouwen 1 en RKHBS Vrouwen 1 werden tussen 10 en 16 augustus geen verifieerbare wedstrijduitslagen gevonden.

Zodra de oefenwedstrijden, bekerduels en competitiewedstrijden van de vrouwen beginnen, worden hun uitslagen iedere week in het overzicht opgenomen.

Alle uitslagen op een rij

Derde Divisie B

Groene Ster – RBC: 1-3

Kampioenschap van Heerlen

FC Hoensbroek – Bekkerveld: 3-5

Passart-VKC – NEC-Heksenberg: 3-6

Sjra Jacobs Toernooi

SV Brunssum – VV De Leeuw: 0-4

BSV Limburgia/Kamerland – Langeberg: 3-3

Langeberg wint na strafschoppen: 3-4

Finale: Langeberg – VV De Leeuw: 1-0

Vrouwenvoetbal

Geen verifieerbare uitslagen van de hoogste vrouwenteams.

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