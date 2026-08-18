Nieuwe kinderboekenclub start in SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek

HOENSBROEK – Kinderen van negen tot en met twaalf jaar kunnen vanaf woensdag 2 september deelnemen aan een nieuwe kinderboekenclub bij SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten lezen zij samen, praten ze over boeken en bedenken ze hun eigen verhalen. Deelname is gratis.

De kinderboekenclub wordt geleid door kinderboekenliefhebber Florian Smit. Kinderen uit Hoensbroek en omgeving krijgen zo op een laagdrempelige manier de kans om samen met leeftijdsgenoten te lezen en creatief bezig te zijn.

Iedere maand een nieuw kinderboek

Tijdens iedere bijeenkomst duiken de deelnemers in een nieuw kinderboek. Ze bespreken samen het verhaal en delen de passages die zij het leukst, spannendst of bijzonderst vinden. Daarnaast krijgen de kinderen ruimte om hun fantasie te gebruiken en zelf verhalen te bedenken.

„Een boek opent een wereld vol nieuwe woorden, ideeën en avonturen. Door samen te lezen, te praten en zelf verhalen te bedenken, ontwikkelen kinderen niet alleen hun taal, maar ook hun creativiteit, empathie en zelfvertrouwen. Dat is precies wat we met deze club willen stimuleren”, vertelt Florian.

De kinderboekenclub wordt mogelijk gemaakt door PANDA en het Nederlands Letterenfonds. Beide organisaties zetten zich in om het lezen onder kinderen in de regio te stimuleren.

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Aanmelden en praktische informatie

De bijeenkomsten vinden op woensdagmiddag plaats van 15.30 tot 17.00 uur bij SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden via schunck.nl is verplicht.

Data: 2 september, 30 september, 28 oktober, 25 november en 16 december

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur

Locatie: SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek

Leeftijd: 9 tot en met 12 jaar

Kosten: gratis

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