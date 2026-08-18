The Barking Birds vieren nieuwe EP met Parkstadse concertavond

LANDGRAAF – De Parkstadse indierockband The Barking Birds presenteert op zaterdag 19 september de nieuwe EP Take It or Leave It tijdens een bijzondere concertavond in Theater Landgraaf. Met Point Break, Morning Soda en een gastoptreden van singer-songwriter Jelle staat de avond volledig in het teken van muzikaal talent uit Parkstad.

The Barking Birds bestaat uit Frank van Opdorp, Thom Kooistra, Nick Vranken en Rinus Sloen. De band groeide in de afgelopen anderhalf jaar uit tot een herkenbare naam binnen de Parkstadse indierockscene.

De recente single All I Hear werd uitgeroepen tot weekschijf bij het landelijke radiostation IndieXL en is terug te vinden in de Nederlandse IndieChart. Ook With Kind Regards & No Regrets, de eerste single van de nieuwe EP, kreeg veel airplay op lokale radiozenders in Zuid-Limburg en daarbuiten.

Een herkenbaar Parkstads geluid

Met Take It or Leave It laat The Barking Birds volgens de band een volwassen, energiek en melodieus geluid horen, met een herkenbare Parkstadse mentaliteit.

“We hebben daadwerkelijk iets te vieren”, vertelt zanger Frank van Opdorp. “Tegelijkertijd eren we ook graag de levendige rockscene die Parkstad rijk is. Dat wilden we samenbrengen en precies dat is wat we op 19 september gaan laten zien.”

Drie lokale bands op één podium

De concertavond draagt de titel A Night with The Barking Birds en behoort tot de eerste optredens van het nieuwe theaterseizoen in Landgraaf.

Naast The Barking Birds treedt Point Break op met een combinatie van alternatieve rock, hiphop en punk. Morning Soda brengt Japans geïnspireerde poprock. Ook singer-songwriter Jelle uit Parkstad verzorgt tijdens de avond een gastoptreden.

De deuren van Theater Landgraaf openen om 19.30 uur. Point Break begint om 20.00 uur, gevolgd door Morning Soda om 21.00 uur. The Barking Birds sluiten de concertavond vanaf 22.00 uur af.

Kaarten kosten 7 euro en zijn verkrijgbaar via theaterlandgraaf.nl.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 19 september 2026

Aanvang: 20.00 uur, deuren open om 19.30 uur

Locatie: Theater Landgraaf

Optredens: Point Break, Morning Soda en The Barking Birds

Gastoptreden: singer-songwriter Jelle

Entree: 7 euro

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