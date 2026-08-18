Hammerstone organiseert opnieuw NK Mountainbike Marathon en promoveert naar UCI C1

VALKENBURG – Hammerstone vormt op zondag 18 oktober 2026 opnieuw het decor voor het Nederlands Kampioenschap Mountainbike Marathon (XCM). Het internationale mountainbike-evenement met start en finish in Valkenburg promoveert bovendien van UCI C2 naar UCI C1. Hierdoor zijn meer UCI-punten te verdienen en wordt een nog sterker internationaal deelnemersveld verwacht.

Na een succesvolle eerdere editie krijgt Hammerstone opnieuw het vertrouwen om de nationale titelstrijd te organiseren. De beste Nederlandse mountainbikers met een wedstrijdlicentie strijden op 18 oktober om de rood-wit-blauwe kampioenstrui in de marathondiscipline. Tegelijkertijd nemen internationale renners deel aan de UCI C1-wedstrijd.

Het parcours voert de deelnemers door het uitdagende landschap van Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek.

Meer UCI-punten te verdienen

De toekenning van de UCI C1-status onderstreept volgens de organisatie de sportieve en organisatorische groei van Hammerstone. Een wedstrijd in deze hogere internationale categorie levert meer UCI-punten op dan een C2-wedstrijd.

Hierdoor wordt Hammerstone aantrekkelijker voor nationale en internationale toprenners die punten willen verzamelen voor de wereldranglijst van wielerunie UCI.

“Dat Hammerstone ook in 2026 het Nederlands Kampioenschap XCM mag organiseren, is een prachtige erkenning”, laat de organisatie weten. “De promotie naar UCI C1 maakt het nieuws extra bijzonder. We bouwen stap voor stap aan een evenement met nationale betekenis en internationale uitstraling. In 2026 willen we renners en publiek opnieuw een onvergetelijk mountainbikeweekend bezorgen.”

Hammerstone toegankelijk voor iedereen

Het evenement is niet alleen bestemd voor professionele renners en licentiehouders. Ook mountainbikers zonder wedstrijdlicentie kunnen zich op zondag 18 oktober inschrijven voor hun eigen Hammerstone. Zij rijden met tijdregistratie en ervaren zo de volledige uitdaging en sfeer van de wedstrijd.

Recreatieve mountainbikers die liever zonder wedstrijdelement op pad gaan, kunnen op zaterdag 17 oktober deelnemen aan de Hammerstone Ride. Daarbij kunnen deelnemers kiezen uit verschillende kortere afstanden en in hun eigen tempo genieten van de route en de omgeving.

Met het Nederlands Kampioenschap XCM, de internationale UCI C1-wedstrijd, de wedstrijd voor niet-licentiehouders en de Hammerstone Ride belooft de editie van 2026 een compleet mountainbikeweekend te worden voor zowel topsporters als recreatieve rijders.

Meer informatie over het parcours, de verschillende afstanden en de inschrijving is te vinden op hammerstone.nl.

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