Open Monumentenmaand Kerkrade staat in het teken van veerkrachtig erfgoed

KERKRADE – Tijdens de Open Monumentenmaand kunnen bezoekers in september op verschillende manieren kennismaken met het erfgoed van Kerkrade en de grensregio. Onder het thema ‘Veerkrachtig Erfgoed’ staat een uitgebreid programma klaar met wandelingen, rondleidingen, lezingen, workshops en open dagen. Bijna alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Het Gemeentearchief Kerkrade heeft het programma samengesteld met onder meer Mijn Streek Bibliotheek, de Watermill Foundation, Abdij Rolduc, Burg Rode, de Lambertuskerk, Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, IVN Kerkrade en Grube Adolf.

“Het is ons samen met onze partners weer gelukt om een mooi programma op te stellen, waarin bezoekers onze monumenten op een geheel nieuwe wijze leren kennen”, aldus wethouder Raoul Vinken van Erfgoed.

In 2026 bestaat de landelijke Open Monumentendag bovendien veertig jaar.

Gezamenlijke opening in Merkstein

Burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade en burgemeester Benjamin Fadavian van Herzogenrath openen de Monumentenmaand op woensdag 2 september om 13.30 uur bij Grube Adolf in Merkstein.

Na de officiële opening volgt een presentatie over de geschiedenis van de voormalige mijn. Vervolgens kunnen bezoekers na koffie, thee en vlaai deelnemen aan een rondleiding over het terrein.

De activiteit is gratis, maar aanmelden is verplicht via bergbaudenkmal-adolf@t-online.de.

Mijnwerkerswandeling en open dag Schacht Nulland

Op zaterdag 5 september vindt van 10.00 tot 14.00 uur een mijnwerkerswandeling plaats. De dag begint met een bezoek aan Schacht Nulland van de voormalige Domaniale Mijn. Na een filmvertoning en rondleiding start een wandeling van ongeveer zeven kilometer onder leiding van Theo Wegh en Hennie Manien.

De route voert over het vroegere terrein van de Domaniale Mijn, richting Kerkrade-West en via natuurgebied Peschbeemden terug naar de schacht. Deelname kost 5 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan via ivn.kerkrade@gmail.com.

Schacht Nulland opent op zondag 20 september opnieuw zijn deuren. Van 12.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers gratis kennismaken met het Kerkraadse mijnverleden. Voor kinderen rijdt er een miniatuurstoomtreintje dat met kolen wordt gestookt.

Rolduc, Burg Rode en Baalsbruggermolen geopend

Tijdens het landelijke Open Monumentenweekend op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn verschillende bijzondere locaties toegankelijk.

De Botanische Tuin Kerkrade besteedt aandacht aan de Via Belgica en de Romeinse oorsprong van planten. Op zondag 13 september houdt Abdij Rolduc van 10.00 tot 17.00 uur een open dag. Bezoekers kunnen onder andere de abdijkerk en de beroemde Rococobibliotheek bekijken.

Ook de Maria-Himmelfahrtkirche en Burg Rode in Herzogenrath openen die zondag hun deuren. In Kerkrade is de historische Baalsbruggermolen van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken.

Lezingen en workshops

Op vrijdag 11 september vertelt Jasper Kroese, directeur van de Miljoenenlijn, tijdens de lezing ‘Instappen! De reis door de tijd gaat vertrekken!’ over de geschiedenis van deze bekende spoorlijn en haar betekenis voor het mijnverleden van Parkstad.

Verder staan er lezingen en workshops op het programma over natuurmonumenten, herbestemming van monumentale gebouwen, biodiversiteit, circulariteit en de Limburgse steenbergen.

Op zaterdag 19 september opent ook de meer dan 180 jaar oude Lambertuskerk haar deuren. Bezoekers kunnen onder meer het oksaal met het Müller-orgel en de sacristie bekijken.

Wandeling door het mijnverleden van Eygelshoven

Op woensdag 23 september verzorgen Herman Langen, Olaf Op den Kamp en Theo Wegh van IVN Kerkrade een wandeling door het mijnverleden van Eygelshoven.

De route voert langs mijnwerkersmonumenten, woningen aan de Laurastraat en de witte mijnwerkerskolonie in de Hopel. Ook Villa Glück Auf en het Oude Kerkje op de Kerkberg worden bezocht. Deelname is gratis. Aanmelden kan via ivn.kerkrade@gmail.com.

Erfgoed in Kerkrade en Eurode

Het programma wordt op zondag 27 september voortgezet met een herfstwandeling door de Schinveldse Bossen en een bezoek aan openluchtmuseum Nonke Buusjke. Op dinsdag 29 september wordt de Monumentenmaand afgesloten met een presentatie over de geschiedenis en ontwikkeling van het centrum van Herzogenrath.

Het volledige programma, de locaties en de voorwaarden voor aanmelding zijn te vinden op beleefkerkrade.nl/open-monumentenmaand.

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