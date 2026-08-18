Proemevla en muziek van Paul van Loo bij ’t Bakkes va Welte

WELTEN – De geliefde bakpruimen zijn weer rijp. Daarom staat de bakdag van zondag 23 augustus bij ’t Bakkes va Welte volledig in het teken van ouderwetse Proemevla. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van een optreden van de Limburgse artiest Paul van Loo. De opbrengst van de bakdag gaat naar Hospice de Mantelhof in Welten.

De Proemevla wordt gemaakt met onbespoten bakpruimen en op traditionele wijze gebakken in de houtgestookte oven. Voor veel bezoekers is deze Limburgse pruimenvlaai ieder jaar opnieuw een reden om naar ’t Bakkes in de Loorenhof te komen.

Naast Proemevla worden verschillende andere soorten vlaai gebakken. Bezoekers kunnen onder meer kiezen uit rijstevlaai, kersenvlaai, abrikozenvlaai, pudding-kruimelvlaai, kruisbessenvlaai en appel-abrikozentoeslag.

Limburgse ingrediënten en een houtgestookte oven

Tijdens iedere bakdag wordt verse vlaai gemaakt van Limburgse Kollenberger speltbloem, afkomstig van de Weltermolen. De traditionele oven wordt gestookt met sjanse, oftewel takkenbossen uit de hoogstamboomgaard van de Loorenhof.

Ook zijn er tijdens de bakdag versgeplukte, onbespoten mirabellen, appels en peren verkrijgbaar. Daarnaast wordt jam verkocht die is gemaakt van fruit uit de Loorenhof.

Optreden van Paul van Loo

Paul van Loo verzorgt tijdens de bakdag een optreden met muziek en verhalen. Zijn eerdere optredens bij ’t Bakkes waren een groot succes. Ook met het optreden van een van Limburgs geliefde artiesten blijft de toegang gratis. Consumpties kosten slechts 2 euro.

De poort van ’t Bakkes va Welte gaat zondag 23 augustus om 13.00 uur open en sluit om 17.00 uur.

De volgende bakdag vindt plaats op zondag 13 september. Paul Logister verzorgt dan de muziek. De laatste bakdag van 2026 staat gepland voor 3 oktober.

Meer informatie is verkrijgbaar via jo@klavora.nl, deloorenhof.nl of de Facebookpagina van de Loorenhof.

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