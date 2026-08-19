AUTI-TREFF houdt ontmoetingsavond voor mensen met autisme en hun omgeving

KERKRADE – AUTI-TREFF organiseert op donderdag 20 augustus weer een maandelijkse ontmoetingsavond in het FlexiForum in Kerkrade. Mensen met autisme, ouders, naasten en professionals zijn welkom om ervaringen te delen, informatie te krijgen en met elkaar in gesprek te gaan.

AUTI-TREFF is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij autisme. Naast mensen met autisme zelf en hun familie zijn ook professionals uit het onderwijs, de zorg en het sociaal domein welkom.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door ouders. De deelnemers bepalen gezamenlijk welke onderwerpen worden besproken. Daarbij is ruimte voor ontmoeting, wederzijdse ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen.

Aandacht voor wonen, onderwijs en ondersteuning

Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor mensen met autisme en hun naasten. Voorbeelden zijn de Wmo, Jeugdwet, het persoonsgebonden budget, beschermd wonen, onderwijs, werk, Wajong en de toegang tot hulpverlening.

AUTI-TREFF wil hiermee bijdragen aan een betere positie van mensen met autisme en hun omgeving in Zuid-Limburg.

De inloop op donderdag 20 augustus begint om 19.00 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Bezoekers zijn vrij om later binnen te lopen of eerder te vertrekken.

Thema-avond over klankschalen

Op donderdag 1 oktober organiseert AUTI-TREFF een speciale thema-avond over klankschalen. Belangstellenden die hierbij aanwezig willen zijn, worden verzocht zich uiterlijk 15 september aan te melden via autitreff@gmail.com.

De eerstvolgende reguliere bijeenkomst na augustus vindt plaats op donderdag 17 september.

Praktische informatie

Datum: donderdag 20 augustus 2026

Inloop: vanaf 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur

Einde: rond 21.30 uur

Locatie: FlexiForum, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade

Kosten: gratis

Contact: autitreff@gmail.com

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