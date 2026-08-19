Stadssafari laat verrassende natuur van Kerkrade zien

KERKRADE – Voor bijzondere natuur hoef je niet naar een verre jungle. Ook tussen stoeptegels, op balkons, daken en in tuinen leven talloze planten en dieren. Tijdens de theatershow Stadssafari neemt bioloog en verhalenverteller Luc Hoogenstein het publiek mee in deze vaak verborgen wereld. De voorstelling is op zaterdag 3 oktober 2026 te zien in Theater Kerkrade.

Met spectaculaire natuurbeelden, humor en persoonlijke verhalen laat Hoogenstein zien hoeveel leven er in een stedelijke omgeving te vinden is. In zijn eigen kleine stadstuin ontdekte hij meer dan duizend verschillende soorten planten en dieren.

Natuur dichtbij huis

Stadssafari is een theatercollege van de makers van bekende natuurfilms als De Nieuwe Wildernis, De Wilde Stad, Onder het Maaiveld en De Wilde Noordzee. Tijdens de voorstelling komen onder meer jagende slechtvalken, egels onder heggen en bijzondere insecten en schimmels aan bod.

Hoogenstein speelt tijdens de avond ook in op Kerkrade en de natuur in de directe omgeving. Daardoor wordt het publiek uitgedaagd om na afloop met andere ogen naar de eigen straat, tuin en buurt te kijken.

De voorstelling sluit aan bij de groeiende aandacht voor groene, gezonde en klimaatbestendige wijken. In Kerkrade werken verschillende organisaties en inwoners onder meer aan geveltuinen, groene schoolpleinen, natuureducatie en het vergroten van de biodiversiteit.

Rondleiding door Botanische Tuin en wijk

Aan de voorstelling is tevens een bijzondere rondleiding door en rond de Botanische Tuin Kerkrade verbonden. Gidsen laten deelnemers kennismaken met opvallende planten, verhalen en verborgen natuur in zowel de botanische tuin als de omliggende wijk.

De rondleidingen vinden plaats op woensdag 7 oktober om 15.00 uur en zaterdag 10 oktober om 10.30 uur. Deelname kost €2,50 en kan tijdens het bestellen van een kaartje voor Stadssafari worden toegevoegd.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 3 oktober 2026

Aanvang: 20.00 uur

Verwachte eindtijd: 23.30 uur

Locatie: Grote Zaal, Theater Kerkrade

Adres: Theaterplein 30, Kerkrade

Leeftijd: geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar

Entree: €19 tot €24,50

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van PLT. Kaarten kunnen ook rechtstreeks worden besteld via de kaartverkoop.

About The Author