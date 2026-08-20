Vol programma bij Buitenplaats Kasteel Wijlre met nieuwe tentoonstellingen en Cultura Nova

Buitenplaats Kasteel Wijlre staat de komende weken in het teken van hedendaagse kunst, natuur en bijzondere performances. Bezoekers krijgen nog één laatste kans om de solotentoonstellingen van Giorgio Andreotta Calò en Minne Kersten te bekijken. Daarna openen twee nieuwe tentoonstellingen en vormt de buitenplaats tijdens Cultura Nova het decor voor de performance Zones of Tones.

Laatste kans voor twee solotentoonstellingen

De tentoonstellingen van Giorgio Andreotta Calò en Minne Kersten zijn nog tot en met zondag 23 augustus te bezoeken.

Voor Catasterism ontwikkelde Giorgio Andreotta Calò een locatiespecifieke installatie voor het Hedge House. Geïnspireerd door de architectuur en de groene, waterrijke omgeving creëerde hij een samenspel van licht, ruimte en sculptuur.

Minne Kersten toont in Changing Rooms nieuw werk, waaronder een filminstallatie die werd opgenomen in het kasteel. Haar filmische ensceneringen onderzoeken thema’s als herinnering, afwezigheid en de verborgen verhalen van architectuur.

Beide tentoonstellingen kregen aandacht in verschillende kunstmedia. Zo schreef Metropolis M over de presentaties en werd Changing Rooms uitgelicht door Museumtijdschrift en De Kunstmeisjes. Ook AVROTROS Kunst besteedde in het programma Nu te zien! aandacht aan de tentoonstelling.

Laatste Art Walk & Talk

Op zondag 23 augustus vindt tevens de laatste Art Walk & Talk langs de tentoonstellingen plaats. Vrijwilliger Tineke Katsipodas vertelt bezoekers meer over de kunstenaars, hun werken en de verhalen achter de presentaties. Ook wordt uitgelegd hoe Buitenplaats Kasteel Wijlre hedendaagse kunst en natuur met elkaar verbindt.

De rondleiding begint om 12.00 uur in het Hedge House en duurt ongeveer 45 minuten. Deelname is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs.

Nieuwe tentoonstellingen openen op 30 augustus

Op zondag 30 augustus om 15.00 uur openen bij Buitenplaats Kasteel Wijlre twee nieuwe tentoonstellingen: Gossip – Magie en Marginalisering en Daisychain van kunstenaar Vibeke Mascini.

Gossip – Magie en Marginalisering is een groepstentoonstelling over de geschiedenis van de heksenvervolgingen in Zuid-Limburg en de manier waarop deze geschiedenis doorwerkt in het heden.

De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Marjolein van der Loo. Er is werk te zien van onder anderen melanie bonajo, Leonie Brandner en Nina Guo, Mounir Eddib, Natasja Kensmil, Shani Leseman, Dakota Magdalena Mokhammad, Project Wilgenvrouwen, Lara Schnitger, Luca Soudant en herman de vries.

In de solotentoonstelling Daisychain verweeft Vibeke Mascini technologie, energie en verbeelding. Haar werk laat zien dat de infrastructuren die ons dagelijks van energie en informatie voorzien meer zijn dan technische systemen. Ze dragen ook verhalen, herinneringen en betekenissen in zich.

Met de Buitenplaats Express naar Wijlre

Voor bezoekers die vervoer zoeken, rijdt op 30 augustus de Buitenplaats Express vanuit Amsterdam via Eindhoven naar Wijlre. Een retour vanuit Amsterdam kost 30 euro en vanuit Eindhoven 25 euro.

Bij de busreis zijn een vegan lunch, een preview en het bezoek aan de opening inbegrepen. Reserveren kan via de ticketverkoop van Buitenplaats Kasteel Wijlre.

Performances tijdens Cultura Nova

Ook tijdens Cultura Nova is er bijzonder werk te beleven op de buitenplaats. Artist-in-residence Clarinde Wesselink werkt deze zomer in Wijlre aan een onderzoek naar het bio-akoestische potentieel van de locatie.

Vogelzang, het gekwaak van kikkers en subtiele omgevingsgeluiden vormen het uitgangspunt voor haar onderzoek naar de manier waarop geluid een plek kan activeren en kan resoneren in de lichamen van performers.

De residency mondt uit in de performance Zones of Tones. Deze is op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 september vanaf 20.00 uur te zien. Op zondag 6 september zijn er voorstellingen om 06.00 en 14.00 uur. Een uitvoering duurt ongeveer 45 minuten.

Buitenplaats Kasteel Wijlre is geopend van woensdag tot en met zondag, van 11.00 tot 17.00 uur.

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