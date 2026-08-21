SP wil structurele aanpak van jongerenoverlast in Heerlen-Noord

De SP-fractie in Heerlen maakt zich zorgen over de aanhoudende overlast door jongeren in Heerlen-Noord. Raadslid Antoinette Stöcker heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding zijn de problemen in Heerlerheide-Passart en Vrieheide-De Stack. Deze buurten zijn onlangs aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Hierdoor mag de politie er preventief fouilleren. De maatregel volgde na een schietincident in de Tulpstraat.

Volgens de SP zorgen jongeren al de hele zomer voor ernstige overlast. Vanuit verschillende kanten zouden hierover meldingen zijn gedaan. De partij benadrukt dat het probleem niet alleen deze zomer speelt. Ook in voorgaande jaren was jongerenoverlast regelmatig een punt van zorg.

SP wil jongeren zelf horen

De SP wil van het college weten of er met de betrokken jongeren is gesproken of dat dit alsnog gaat gebeuren. Ook vraagt de partij hoe de jongeren in de buurt zelf tegen de overlast en mogelijke oplossingen aankijken.

Daarnaast wil raadslid Antoinette Stöcker weten of er voldoende jongerenwerkers actief zijn in Vrieheide. De SP vraagt nadrukkelijk aandacht voor jongeren die niet tot de harde kern behoren, maar daar wel omheen hangen. De partij wil weten wat de gemeente doet om te voorkomen dat ook zij verder in de problemen raken.

Niet alleen repressie

De SP pleit voor een aanpak waarbij repressieve maatregelen worden gecombineerd met zorg en jongerenwerk. Daarbij verwijst de partij naar de zogenoemde Heerlense methode, waarin een harde aanpak wordt gecombineerd met zorg, zoals destijds bij Operatie Hartslag en Sociale Veiligheid.

Tot slot vraagt de SP welke structurele oplossingen het college ziet om te voorkomen dat de problemen zich in de zomer van 2027 opnieuw voordoen. Ook wil de partij weten waarom de jongerenoverlast ieder jaar lijkt terug te keren.

Het college van burgemeester en wethouders moet de schriftelijke vragen nog beantwoorden.

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