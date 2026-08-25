Nieuw schooljaar: maak samen afspraken over smartphonegebruik

LIMBURG – De scholen in Limburg zijn weer begonnen. Na een paar rustige weken betekent het nieuwe schooljaar voor veel gezinnen opnieuw wennen aan vaste ritmes, huiswerk en nieuwe klasgenoten. Het is volgens de campagne ‘Blijf in Beeld’ ook een goed moment om samen afspraken te maken over het gebruik van de smartphone.

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. Toch praten zij lang niet altijd met hun ouders over wat ze online meemaken. Uit onderzoek van PanelWizard blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar weleens onlineberichten ziet waarvan ze bang of verdrietig worden.

Uit schaamte of angst voor een boze reactie durven kinderen daar thuis niet altijd over te vertellen. De campagne ‘Blijf in Beeld’ helpt ouders daarom om het gesprek over gezond en veilig smartphonegebruik te beginnen.

Begin op tijd met praten

De belangrijkste boodschap van de campagne is: blijf als ouder betrokken en maak afspraken zodra je kind een smartphone krijgt. Op jonge leeftijd gaat dat vaak gemakkelijker. Naarmate kinderen ouder worden, neemt de invloed van vrienden en leeftijdsgenoten toe.

Wanneer ouders vroeg beginnen met praten over smartphonegebruik, wordt het een normaal gespreksonderwerp. Door zelf het gesprek te starten, geef je je kind bovendien het vertrouwen dat het kan vertellen wat het online meemaakt – ook wanneer dat vervelend, spannend of verdrietig is.

Vijf tips voor een goed gesprek

1. Kies een rustig moment

Begin het gesprek op een neutraal en ontspannen moment. Dat kan bijvoorbeeld wanneer jullie samen in de auto zitten, wandelen of ergens iets drinken. Hierdoor voelt het minder snel als een streng of zwaar gesprek.

2. Deel je eigen ervaringen

Probeer niet meteen een oordeel te geven over het telefoongebruik van je kind, maar stel open vragen en wees nieuwsgierig. Komt het gesprek moeilijk op gang? Vertel dan wat je zelf leuk, lastig of vermoeiend vindt aan het gebruik van je telefoon.

3. Begin met de positieve kanten

Vraag eerst wat je kind leuk vindt aan de smartphone en bespreek daarna pas wat minder prettig is. Kinderen tussen de 10 en 15 jaar beleven volgens het onderzoek vooral plezier aan appen en (video)bellen met vrienden. Ook gamen, sociale media gebruiken en muziek luisteren zijn populair.

4. Gebruik de afsprakenkaart

De campagne heeft een speciale afsprakenkaart ontwikkeld. De vragen op deze kaart helpen ouders en kinderen om samen het gesprek te beginnen en duidelijke afspraken te maken.

Kies een aantal vragen, bespreek deze samen en schrijf de gemaakte afspraken op de achterkant van de kaart. De kaart is te downloaden via jouwkindonline.nl/afsprakenkaart.

5. Blijf met elkaar praten

Laat je kind weten dat het altijd bij je terechtkan. Bespreek ook wat je kind van jou nodig heeft wanneer het online iets vervelends meemaakt. Een eenmalig gesprek is niet altijd voldoende. Smartphonegebruik en onlinegewoonten veranderen voortdurend.

Lukt het niet om alles in één keer te bespreken? Plan dan samen een nieuw moment, bijvoorbeeld na de herfst- of kerstvakantie.

Online veiligheid bespreekbaar houden

Op jouwkindonline.nl/blijfinbeeld vertellen andere ouders hoe zij thuis afspraken maken over smartphonegebruik. Ook zijn daar aanvullende informatie, praktische tips en de afsprakenkaart te vinden.

‘Blijf in Beeld’ is een multimediale campagne van de Rijksoverheid, in samenwerking met onder meer De Kindertelefoon. De campagne is bedoeld om ouders te ondersteunen bij het beschermen en begeleiden van hun kinderen in de onlinewereld.

Het aangehaalde onderzoek werd door PanelWizard uitgevoerd onder ruim 800 Nederlandse kinderen van 10 tot en met 15 jaar. De onderzoeksgroep was representatief naar geslacht, leeftijd en regio. Ruim 700 deelnemende kinderen hadden een eigen smartphone.

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