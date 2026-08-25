MM 360° Agency neemt Market-it over en zet koers richting 150 fte

BRUNSSUM – MM 360° Agency heeft Market-it overgenomen. Met de overname versterkt het marketing- en communicatiebureau zijn team, specialistische kennis en regionale positie. De uitbreiding past binnen de ambitie van MM om door te groeien naar een organisatie met 150 fte.

Market-it heeft de afgelopen jaren een sterke positie binnen de marketingbranche opgebouwd. Door de integratie van het team krijgt MM er volgens het bedrijf een combinatie van talent, ervaring en specialistische kennis bij.

Gedeelde visie op marketing

Volgens Jimé Hoen, CEO van MM, delen beide ondernemingen dezelfde visie op marketing, ondernemerschap en de dienstverlening aan opdrachtgevers.

“Dat we onze volgende overname mogen aankondigen, onderstreept de dynamiek en het momentum waarin MM zich bevindt. Vanaf het eerste gesprek met Ilse voelden we een sterke gedeelde visie op marketing, ondernemerschap en de manier waarop we waarde toevoegen voor opdrachtgevers”, aldus Hoen.

Met de komst van Ilse en haar team wil MM niet alleen de inhoudelijke expertise versterken, maar ook verder bouwen aan een organisatie waarin medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Koers richting 150 fte

De overname maakt deel uit van de meerjarige groeistrategie van MM. Het bureau wil uitgroeien tot een compleet 360° marketing- en communicatiebureau en zet daarbij in op een combinatie van strategie, technologie, data en creativiteit.

Volgens MM wordt schaalgrootte steeds belangrijker binnen het snel veranderende marketinglandschap. Het bedrijf wil opdrachtgevers zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau kunnen ondersteunen.

Ilse, eigenaar van Market-it, ziet in MM de geschikte partner om verder te groeien.

“De marketingbranche ontwikkelt zich razendsnel en schaalvergroting wordt steeds belangrijker om impact te blijven maken. In MM vonden we de ideale partner om onze krachten mee te bundelen”, vertelt zij.

Volgens Ilse krijgen de opdrachtgevers van Market-it door de overname toegang tot een breder aanbod aan marketingdisciplines. Voor het team ontstaan daarnaast nieuwe mogelijkheden om zich binnen een grotere organisatie verder te ontwikkelen.

Verder bouwen aan regionale verankering

Met de overname breidt MM zijn multidisciplinaire teams verder uit. Ook wil het bedrijf zijn regionale verankering versterken en inspelen op de groeiende vraag naar geïntegreerde marketingoplossingen.

De doelstelling om door te groeien naar 150 fte is volgens Hoen geen doel op zichzelf.

“Het is een middel om de beste werkgever te zijn voor marketingtalent en de meest complete partner voor onze opdrachtgevers. Met Market-it aan boord liggen we op koers om deze ambitie waar te maken”, besluit Hoen.

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