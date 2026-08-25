11e Internationale Veteranendag brengt veteranen samen in Brunssum

BRUNSSUM – Op zaterdag 19 september vindt op het Lindeplein de 11e Internationale Veteranendag Brunssum plaats. Veteranen uit binnen- en buitenland, hun partners, familieleden en andere belangstellenden komen deze dag samen voor erkenning, waardering en verbroedering.

De Internationale Veteranendag is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een groot internationaal evenement. In 2025 kwamen ongeveer 2.000 bezoekers naar Brunssum en liepen ruim 300 deelnemers mee in de parade.

Ook dit jaar organiseert Stichting Veteranen Brunssum een uitgebreid programma met een herdenking, een officiële uitreiking, een parade en verschillende activiteiten op en rond het Lindeplein.

Herdenking en uitreiking draaginsigne

De dag begint tussen 09.30 en 10.00 uur met de ontvangst van de deelnemers op het Lindeplein. Van 11.30 tot 12.00 uur vindt in de omgeving van het plein een korte herdenking plaats.

Aansluitend worden tussen 12.00 en 12.30 uur draaginsignes uitgereikt aan militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, ook wel MOD’ers genoemd. Het draaginsigne staat symbool voor erkenning en waardering voor militairen die door hun dienst lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen.

Tijdens de uitreiking wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen die militaire inzet na de actieve dienst kan hebben voor veteranen en hun thuisfront. Meer informatie over militaire oorlogs- en dienstslachtoffers is te vinden bij het Ministerie van Defensie.

Parade door het centrum

Om 13.00 uur begint de parade door het centrum van Brunssum. Daarna staat het Lindeplein van 13.30 tot 18.00 uur in het teken van ontmoeting en verbroedering.

Gedurende de dag zijn er muziekoptredens, kraampjes, eten en drinken, kinderactiviteiten en verschillende tentoonstellingen. Volgens de organisatie wordt het programma in 2026 nog uitgebreider dan tijdens voorgaande edities.

Programma Internationale Veteranendag

09.30 – 10.00 uur

Ontvangst en verzamelen op het Lindeplein

11.30 – 12.00 uur

Korte herdenking nabij het Lindeplein

12.00 – 12.30 uur

Uitreiking van draaginsignes aan militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

13.00 – 13.30 uur

Parade door het centrum van Brunssum

13.30 – 18.00 uur

Ontmoeting en verbroedering op het Lindeplein

Veteranen vooraf aanmelden

Veteranen die aan de dag willen deelnemen, worden dringend verzocht zich vooraf aan te melden. Aangemelde veteranen en hun partner of begeleider krijgen een maaltijd en consumpties aangeboden.

Aanmelden kan via de website van Stichting Veteranen Brunssum.

De Internationale Veteranendag is toegankelijk voor iedereen. In het centrum van Brunssum kan gratis worden geparkeerd.

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