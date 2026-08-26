Nieuwe bluswaterputten versterken natuurbrandbeheersing op Brunssummerheide

BRUNSSUM – Op de Brunssummerheide worden sinds maandag 24 augustus drie nieuwe bluswaterputten aangelegd. Bij een natuurbrand kan de brandweer hiermee direct grondwater oppompen. Daardoor kunnen hulpdiensten sneller optreden en hoeft er minder zwaar materieel het natuurgebied in.

De aanleg van de putten maakt deel uit van een bredere aanpak waarmee Natuurmonumenten en verschillende partners de Brunssummerheide beter willen voorbereiden op langere periodes van droogte en het toenemende risico op natuurbranden.

Door klimaatverandering houden droge periodes langer aan en neemt de kans op natuurbranden toe. De Brunssummerheide is bovendien een kwetsbaar natuurgebied dat op verschillende plaatsen direct aan woonwijken grenst. Snel en effectief kunnen optreden bij een brand is daarom belangrijk.

„De Brunssummerheide is een bijzonder natuurgebied, maar ook een gebied waar natuur en bebouwing dicht bij elkaar liggen”, zegt boswachter Peter Everts van Natuurmonumenten. „Juist daarom investeren we samen met onze partners in maatregelen die helpen om natuurbranden beheersbaar te houden en de veiligheid van bezoekers, omwonenden en hulpdiensten te vergroten.”

Brede aanpak tegen natuurbranden

De drie bluswaterputten zijn één van de maatregelen waarmee Natuurmonumenten het gebied beter bestand wil maken tegen natuurbranden. Paden en toegangswegen worden vrijgehouden, zodat hulpdiensten het gebied goed kunnen bereiken.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verminderen van brandbaar materiaal. Samen met de brandweer wordt bekeken hoe bij een natuurbrand zo snel en veilig mogelijk kan worden opgetreden.

Water langer vasthouden

Ook het herstel van de waterhuishouding speelt een belangrijke rol. Door water langer vast te houden in het hoogveengebied en het waterpeil waar mogelijk te verhogen, droogt de natuur minder snel uit.

Dat versterkt niet alleen de natuur, maar verkleint ook de kans dat een brand zich snel door het gebied kan verspreiden.

Begrazing met schapen draagt eveneens bij aan het beperken van brandgevaar. De dieren eten jonge boompjes en gras, waardoor minder droog en brandbaar materiaal achterblijft. Tegelijkertijd ontstaat een gevarieerdere heide met meer ruimte voor kenmerkende planten- en diersoorten.

Samenwerking tussen meerdere partijen

De aanleg van de bluswaterputten is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Brunssum, Heerlen en Landgraaf, Defensie, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Natuurmonumenten.

Een gespecialiseerde eenheid van Defensie verzorgt de aanleg. De werkzaamheden worden ecologisch begeleid om de gevolgen voor de natuur en de aanwezige dieren zo beperkt mogelijk te houden.

Tijdens de werkzaamheden kunnen enkele wandelpaden tijdelijk afgesloten of omgeleid zijn. Bezoekers wordt gevraagd de aanwijzingen en afzettingen in het gebied te volgen.

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