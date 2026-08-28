Alarm om levensgevaarlijke xtc-pil: ‘Gebruik deze Trump-pil absoluut niet’

Er is een zeer gevaarlijke xtc-pil in omloop die een levensgevaarlijke hoeveelheid PMMA bevat. Het Trimbos-instituut heeft daarom vrijdag 28 augustus een landelijke Red Alert afgegeven. Ook GGD Zuid-Limburg deelt de dringende waarschuwing.

De pillen zijn tweekleurig en kunnen in verschillende kleurencombinaties voorkomen. Op de voorkant staat het gezicht van Donald Trump afgebeeld. De achterzijde heeft een breuklijn met daarboven de letters ‘NL’ en daaronder het woord ‘Trump’.

Zeer hoge hoeveelheid PMMA

Afgelopen week werden meerdere exemplaren ingeleverd bij een testcentrum van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Uit onderzoek bleek dat de pillen een zeer hoge hoeveelheid PMMA bevatten. Ook het Nederlands Forensisch Instituut heeft onlangs een soortgelijke pil onderzocht.

PMMA lijkt sterk op MDMA, de werkzame stof in ecstasy, maar de effecten treden vaak pas enkele uren na inname op. Daardoor bestaat het risico dat iemand extra pillen inneemt omdat het verwachte effect uitblijft.

De stof kan onder meer leiden tot misselijkheid, een verhoogde hartslag, oververhitting, epileptische aanvallen, stuiptrekkingen en bewusteloosheid. In ernstige gevallen kan het gebruik een dodelijke afloop hebben.

Bel direct 112 bij klachten

Het Trimbos-instituut roept mensen op deze pil absoluut niet te gebruiken. Heeft iemand de pil toch ingenomen en voelt diegene zich niet goed? Bel dan onmiddellijk 112. Blijf rustig, laat de persoon niet alleen en wacht op medische hulp.

Wie drugs gebruikt, wordt geadviseerd deze vooraf te laten testen bij een testlocatie van het DIMS. Via de Red Alert-app worden actuele waarschuwingen over extra gevaarlijke drugs verspreid.

Meer informatie staat op de websites van het Trimbos-instituut en Drugs Red Alert.

Bron: Trimbos-instituut en GGD Zuid-Limburg

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