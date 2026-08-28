Spaanse theatermakers brengen moderne fabel naar Hoensbroek

HOENSBROEK – Het Aldenhofpark vormt woensdag 2 september het decor voor Full House, een humoristische familievoorstelling van het Catalaanse kunstenaarscollectief Eléctrico 28. De voorstelling maakt deel uit van Cultura Nova en begint om 15.00 uur.

In Full House maken bezoekers kennis met de buren Koala, Hond en Paard. Ze leiden ieder hun eigen leven en hebben nauwelijks aandacht voor elkaar. Dat verandert wanneer de uitbundige Tijger in hun buurt wil komen wonen.

Zonder woorden, maar vol humor

De komst van Tijger zorgt aanvankelijk voor weerstand. De drie buren bundelen hun krachten om hem tegen te houden. Wanneer Tijger hen uitnodigt voor een welkomstfeest, ontstaat echter een nieuwe situatie.

Met fysiek theater, maskers, livemuziek en veel humor vertelt Eléctrico 28 een herkenbaar verhaal over vooroordelen, elkaar leren kennen en het ontstaan van een gemeenschap. Omdat er tijdens de voorstelling niet wordt gesproken, vormt taal geen enkele barrière.

Nederlandse première

Full House wordt tijdens Cultura Nova als Nederlandse première gepresenteerd. De voorstelling is geschikt voor jeugd en families, duurt ongeveer vijftig minuten en eindigt naar verwachting om 15.50 uur.

De voorstelling begint woensdag 2 september om 15.00 uur in het Aldenhofpark in Hoensbroek. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via de officiële website van Cultura Nova.

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Beeld: Nikola Milatovic / Cultura Nova

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