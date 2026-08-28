Cultura Nova doet het opnieuw: spectaculaire opening betovert Heerlen

HEERLEN – Cultura Nova heeft het opnieuw voor elkaar gekregen. De 35e editie van het internationale kunstenfestival begon vrijdagavond met een indrukwekkende openingsvoorstelling. From Black to Rainbow trok veel bezoekers naar de straten rond het Maankwartier en wist het publiek zichtbaar te raken.

Enorme totemdieren zweven tijdens de drukbezochte opening boven het publiek.

Vier kleurrijke optochten vertrokken vanuit verschillende delen van Heerlen. Vanuit het Cultuurhuis, de Schaesbergerweg, de Meezenbroekerweg en de achterzijde van Theater Heerlen bewogen bezoekers richting het Maankwartier.

Vanuit verschillende richtingen trok het publiek naar het Maankwartier.

Boven de mensen verschenen enorme, kleurrijke fantasiedieren. Ze zweefden tussen gebouwen en bomen en veranderden de straten voor even in een sprookjesachtig decor.

Heel Heerlen kwam samen

De voorstelling van het Franse gezelschap Plasticiens Volants was speciaal gemaakt voor de 35e editie van Cultura Nova. Iedere route werd begeleid door een eigen totemdier.

Langs de route, bij de spooronderdoorgang en rond het Maankwartier stonden grote groepen mensen te kijken. Ook vanaf balkons werd de bijzondere stoet gevolgd.

Het publiek reageerde enthousiast. Overal werden foto’s en filmpjes gemaakt en na afloop klonken veel positieve reacties. Mensen vonden de voorstelling prachtig en genoten zichtbaar van het samenspel van beweging, muziek, licht en kleur. Wel jammer dat er geen vuurwerk was.

YUNI brengt kleur terug

Tijdens de finale kwamen de verschillende stoeten en fantasiefiguren samen. Uit een grote berg van beschilderde stoffen verscheen YUNI: een reusachtig kind dat symbool staat voor verbinding.

YUNI verbindt Heerlen-Noord met Heerlen-Zuid, maar ook het verleden met de toekomst. Met haar verschijning veranderde de donkere wereld langzaam in een kleurrijk en hoopvol geheel.

De symboliek sloot aan bij de geschiedenis van de stad. Precies vijftig jaar geleden verdwenen de mijnschoorstenen Lange Jan en Lange Lies uit het Heerlense landschap. Tijdens deze opening vormde juist de ontmoeting tussen het verleden en een kleurrijke toekomst de rode draad.

Veelbelovende aftrap

Met From Black to Rainbow gaf Cultura Nova een indrukwekkend visitekaartje af. De openbare ruimte werd opnieuw omgevormd tot een groot podium waarop inwoners, kunstenaars en bezoekers samenkwamen.

De drukbezochte opening vormde daarmee een veelbelovende aftrap van tien dagen vol theater, dans, muziek en beeldende kunst in Heerlen en de rest van Parkstad. Cultura Nova duurt tot en met zondag 6 september. Meer informatie staat op de officiële website van Cultura Nova.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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