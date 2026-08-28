Roda JC ziet zege tegen NAC uit handen glippen in krankzinnig duel

Wat een krankzinnige avond in het stadion. De mariniers op de Koempeltribune hoopten vurig op een 2-1 overwinning voor Roda JC, en even leek die droom ook tastbaar dichtbij. Na een stroef begin opende Marco Tol de score via een van richting veranderd schot. NAC knikte vlak voor rust de gelijkmaker binnen, maar in de tweede helft ontplofte het stadion toen Anthony van den Hurk vanaf de penaltystip de bevrijdende 2-1 binnenschoot.

De winst was in zicht, de sfeer was elektrisch. Maar het noodlot sloeg toe door een pijnlijke blunder van doelman Justin Treichel, die een simpele voorzet verkeerd inschatte. NAC profiteerde dankbaar en tikte de 2-2 binnen. Wat daarna volgde in de blessuretijd, was met geen pen te beschrijven. Het was tenenkrommend spannend.

De seconden tikten weg als uren en de spanning op de tribunes was om te snijden. Dit was zonder twijfel het spannendste moment van de hele wedstrijd. Het spel golfde wild op en neer en de angst hield iedereen in de greep; het had in die laatste stervende minuten werkelijk nog heel naar kunnen aflopen voor beide ploegen. Elke misstap kon fataal zijn. Toen het verlossende eindsignaal klonk, overheerste de opluchting. Hoewel de vurig gehoopte winst uitbleef, moesten vriend en vijand toegeven: deze 2-2 is uiteindelijk een volkomen terechte uitslag.

Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

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