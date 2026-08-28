Tentoonstelling in Landgraaf brengt geschiedenis van mijnwerkershuizen tot leven

LANDGRAAF – De tentoonstelling Mijnwerkershuizen in Landgraaf en Übach-Palenberg opent vrijdag 4 september om 19.00 uur in het Burgerhoes. De expositie belicht het gedeelde mijnbouwverleden, de wooncultuur en het erfgoed aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens.

De tentoonstelling maakt deel uit van het grotere project Mijnwerkershuizen in Nederland en Duitsland: Architectuur, Erfgoed en Leefcultuur. Het initiatief komt van de Heemkundevereniging Landgraaf en de Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. im Kreis Heinsberg.

Ook de gemeenten Landgraaf en Übach-Palenberg, scholen en inwoners werken aan het project mee.

Gedeelde wooncultuur rond de mijnbouw

Binnen het project staat de wooncultuur rondom de voormalige mijnbouw centraal. Jong en oud maken kennis met het gedeelde mijnbouwerfgoed van beide gemeenten.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de overeenkomsten tussen de mijnwerkerswijken in Nederland en Duitsland. Ook de verschillen in architectuur, inrichting en leefcultuur krijgen aandacht.

Geschiedenis zichtbaar gemaakt

Aan de hand van foto’s, kaarten, tekeningen en 3D-modellen laat de tentoonstelling zien hoe de mijnwerkerswoningen werden gebouwd en hoe de wijken zich door de jaren heen hebben ontwikkeld.

Bezoekers ontdekken ook hoe het leven in deze wijken na de mijnsluitingen veranderde en welke rol de voormalige mijnwerkersbuurten tegenwoordig nog altijd spelen.

Leerlingen werken mee aan tentoonstelling

Ook leerlingen van OBS Harlekijn in Landgraaf en KGS Scherpenseel in Übach-Palenberg leverden een bijdrage. Zij maakten werkstukken over de woningen, de bijzondere architectuur en het dagelijkse leven in de mijnwerkerswijken.

De werkstukken van de leerlingen zijn tijdens de tentoonstelling in het Burgerhoes te bekijken.

Grensoverschrijdende fietsroute

Naast de expositie wordt een grensoverschrijdende fietsroute ontwikkeld. Deze route verbindt verschillende mijnwerkerswijken in Landgraaf en Übach-Palenberg.

Hierdoor wordt het gezamenlijke mijnbouwerfgoed ook buiten de muren van het Burgerhoes zichtbaar.

Te bezoeken tot en met 24 september

De tentoonstelling opent vrijdag 4 september om 19.00 uur en is daarna tot en met donderdag 24 september te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het Burgerhoes.

Het Burgerhoes ligt aan het Sweelinckplein 1 in Landgraaf. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente Landgraaf.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Small Project Fund People to People van Interreg Maas-Rijn, beheerd door de EGTS Euregio Maas-Rijn.

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