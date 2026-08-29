Café Mondiaal Heerlen bespreekt: ‘Niets doen is geen optie’

HEERLEN – Wat kunnen gewone burgers doen om vrede, saamhorigheid en menselijkheid dichterbij te brengen? Die vraag staat donderdag 10 september centraal tijdens de 113de editie van Café Mondiaal in Café Pelt in Heerlen. Het gesprek begint om 19.30 uur.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal in samenwerking met het Vredesplatform Heerlen. Harrie Winteraeken leidt het gesprek.

Vooruitblik op de Vredesweek

De editie van Café Mondiaal die voorafgaat aan de jaarlijkse Vredesweek staat traditioneel in het teken van vrede. De Vredesweek vindt dit jaar plaats van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september 2026.

Het gespreksthema luidt: ‘Niets doen is geen optie’. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de voorwaarden voor wereldvrede en een vreedzame samenleving.

Daarbij komen verschillende mogelijkheden aan bod, waaronder diplomatie, economische sancties, geweldloos verzet, sociale verdediging en maatschappelijke weerbaarheid.

Is wereldvrede haalbaar?

Tijdens de bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij de vraag of duurzame wereldvrede daadwerkelijk haalbaar is. Laat de geschiedenis zien dat iedere beschaving uiteindelijk ten onder gaat, of zijn er voldoende redenen om hoopvol naar de toekomst te kijken?

Ook wordt besproken hoe de wereld en onze eigen samenleving medemenselijker en saamhoriger kunnen worden. De nadruk ligt daarbij niet alleen op grote politieke vraagstukken, maar juist ook op praktische en effectieve mogelijkheden voor persoonlijk handelen.

De bijeenkomst is volgens de organisatoren niet alleen bedoeld voor ‘onverbeterlijke optimisten en idealisten’, maar voor alle inwoners die willen meepraten over vrede en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bijeenkomst krijgt karakter van workshop

Deze editie van Café Mondiaal krijgt gedeeltelijk het karakter van een workshop. Samen met de aanwezigen wordt gezocht naar mogelijkheden om een vreedzame wereld en samenleving dichterbij te brengen.

Harrie Winteraeken licht aan het begin van de avond toe op welke manier het gesprek wordt gevoerd. Alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun mening, ideeën en ervaringen te delen.

Ruimte voor gesprek en discussie

Café Mondiaal wil verdieping bieden bij mondiale onderwerpen, zoals mensenrechten, vredesvraagstukken, armoede en rijkdom, ontwikkelingsproblematiek, klimaat en milieu.

De bijeenkomsten bestaan doorgaans uit een korte inleiding, gevolgd door een gezamenlijk gesprek en discussie. Er wordt meestal niet gewerkt met speciaal uitgenodigde deskundigen. De kennis, ervaringen en ideeën van de aanwezigen vormen het uitgangspunt.

Hoewel de bijeenkomst niet specifiek op een concreet eindresultaat is gericht, kunnen deelnemers er wel inspiratie en motivatie opdoen om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Datum: donderdag 10 september 2026

donderdag 10 september 2026 Aanvang: 19.30 uur

19.30 uur Locatie: Café Pelt

Café Pelt Adres: Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen

Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen Organisatie: HeerlenMondiaal en Vredesplatform Heerlen

HeerlenMondiaal en Vredesplatform Heerlen Gespreksleider: Harrie Winteraeken

Let op: de bijeenkomst vindt plaats in de zaal op de eerste verdieping van Café Pelt. Deze zaal is uitsluitend via een trap bereikbaar.

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