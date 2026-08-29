Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel

Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.

Bekijk Amazon.nl

Frank Peeters een van de sprekers tijdens de Koffietafel voor Lange Jan en Lange Lies in Heerlen

Herinneringen aan Lange Jan en Lange Lies herleven tijdens Cultura Nova

door

HEERLEN – Op het Festivalplein van Cultura Nova stond zaterdagmiddag het Heerlense mijnverleden centraal tijdens de ‘Koffietafel voor Lange Lies en Jan’.

Precies vijftig jaar nadat de twee beeldbepalende schoorstenen uit de skyline verdwenen, kwamen persoonlijke verhalen, historische beelden en muziek samen.

Bezoekers/sprekers vertelden over hun herinneringen aan Lange Jan en Lange Lies en aan het leven rondom de voormalige Oranje-Nassaumijn. Voorwerpen en oude documenten, waaronder een clubblad van S.V. Heerlen, brachten het verleden opnieuw dichtbij.

De verhalen werden afgewisseld met muzikale bijdragen van Peter Vincent, Emil Szarkowicz en Bart Storcken. Daarbij klonk niet alleen muziek over Lange Jan, maar kreeg ook Lange Lies nadrukkelijk de aandacht die zij bij haar verdwijning nauwelijks ontving.

Net als bij de oorspronkelijke koffietafel van vijftig jaar geleden stonden zwarte koffie en zwarte pruimenvlaai klaar. De bijeenkomst maakte duidelijk dat Lange Jan en Lange Lies weliswaar uit het stadsbeeld verdwenen zijn, maar nog altijd voortleven in de herinneringen van veel Heerlenaren.

De koffietafel was een samenwerking van het Nederlands Mijnmuseum, SCHUNCK en Stichting Ouwe Leem, met medewerking van PANDA.

Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

About The Author

Portretfoto van Lidia Carreno, eigenaar van Werkruimte van Lidia Carreno

Redactie van PA | Lidia Carreno

See author's posts

Advertentie
Bekijk de actuele aanbiedingen van HEMA
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?

Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.

Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Parfumbella Exclusive Perfumes
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur

Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.

Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.