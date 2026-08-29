Herinneringen aan Lange Jan en Lange Lies herleven tijdens Cultura Nova

HEERLEN – Op het Festivalplein van Cultura Nova stond zaterdagmiddag het Heerlense mijnverleden centraal tijdens de ‘Koffietafel voor Lange Lies en Jan’.

Precies vijftig jaar nadat de twee beeldbepalende schoorstenen uit de skyline verdwenen, kwamen persoonlijke verhalen, historische beelden en muziek samen.

Bezoekers/sprekers vertelden over hun herinneringen aan Lange Jan en Lange Lies en aan het leven rondom de voormalige Oranje-Nassaumijn. Voorwerpen en oude documenten, waaronder een clubblad van S.V. Heerlen, brachten het verleden opnieuw dichtbij.

De verhalen werden afgewisseld met muzikale bijdragen van Peter Vincent, Emil Szarkowicz en Bart Storcken. Daarbij klonk niet alleen muziek over Lange Jan, maar kreeg ook Lange Lies nadrukkelijk de aandacht die zij bij haar verdwijning nauwelijks ontving.

Net als bij de oorspronkelijke koffietafel van vijftig jaar geleden stonden zwarte koffie en zwarte pruimenvlaai klaar. De bijeenkomst maakte duidelijk dat Lange Jan en Lange Lies weliswaar uit het stadsbeeld verdwenen zijn, maar nog altijd voortleven in de herinneringen van veel Heerlenaren.

De koffietafel was een samenwerking van het Nederlands Mijnmuseum, SCHUNCK en Stichting Ouwe Leem, met medewerking van PANDA.

Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

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