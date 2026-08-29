Laatste kans: openluchtopera Carmen in Hulsberg bijna uitverkocht

HULSBERG – Wie de spectaculaire openluchtopera Carmen van Opera Compact wil meemaken, moet niet te lang meer wachten. De première van vanavond en de voorstelling van zondag 30 augustus zijn volledig uitverkocht. Ook voor meerdere voorstellingen in september zijn nog maar weinig kaarten beschikbaar.

Vanavond nemen ruim vijfhonderd bezoekers plaats op de tribunes in het zand van het Equine Park in Hulsberg. De bijzondere locatie verandert voor de gelegenheid in een arena in Sevilla, waar de beroemde muziek van Georges Bizet tot leven komt.

Liefde, macht en vrijheid

In de regie van Eva Custers krijgt het verhaal van Carmen en Don José een indringende, eigentijdse lading. Wat begint als liefde en verlangen, verandert langzaam in jaloezie, bezit en een strijd tussen macht en vrijheid.

Lucie van Ree vertolkt de rol van Carmen. Zij wordt omringd door een gepassioneerde cast, een live-ensemble en een projectkoor met zangers uit de gemeente Beekdaelen. De opera wordt in het Frans gezongen en is voorzien van Nederlandse boventiteling.

Laatste kaarten beschikbaar

De première op 29 augustus en de matinee van 30 augustus zijn inmiddels uitverkocht. Voor 3 en 4 september zijn alleen nog de laatste kaarten beschikbaar. Ook op 5 september om 20.00 uur en 6 september om 15.00 uur wordt Carmen nog opgevoerd.

Kaarten kosten 35 euro en zijn verkrijgbaar via PLT Theaters. Wacht niet te lang, want de belangstelling voor deze bijzondere openluchtproductie is groot.

Bekijk ook Lucie van Ree als Carmen, de trailer van de voorstelling en het digitale programmaboek.

Carmen is een coproductie van Opera Compact, gemeente Beekdaelen, Cultura Nova en PLT Theaters.

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