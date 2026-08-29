Kleurrijke raamkunst ontstaat in het Maankwartier tijdens Cultura Nova

HEERLEN – De ramen van het Maankwartier veranderden zaterdag tijdens Cultura Nova in grote tekenvlakken. Voor Windows to the World – Maankwartier gingen zes illustratoren live aan het werk op verschillende plekken rondom het station van Heerlen.

Het thema van het project was ‘Voorbijgangers’. Reizigers, bewoners, wachtende mensen en haastige forenzen vormden de inspiratie voor een grote, speelse beeldwereld. De illustratoren werkten ieder in hun eigen stijl, maar gebruikten hetzelfde beperkte kleurenpalet. Hierdoor sluiten de verschillende raamtekeningen visueel op elkaar aan.

Dana Springer aan het werk

Een kleurrijk gezicht met bloemen en een slak siert de ramen van het Maankwartier.

Op de locatie in het Maankwartier die Parkstad Actueel bezocht, was illustrator Dana Springer bezig met een kleurrijke raamtekening. Langzaam ontstond een opvallend beeld met een groot gezicht en felle roze en gele accenten.

Tijdens haar werkzaamheden bleven verschillende voorbijgangers staan om de kunst te bekijken. Springer maakte ondertussen tijd om met hen te praten en hun enthousiaste reacties te ontvangen. Zo werd het Maankwartier niet alleen een tijdelijk openluchtatelier, maar ook een plek waar kunst voor spontane ontmoetingen zorgde.

Aan Windows to the World – Maankwartier werkten Niels Bakkerus, Toscanabanana, Dave de Leeuw, Mister Melvin, Dana Springer en Niek Vergeer mee. De illustraties blijven nog enkele weken zichtbaar. Samen vormen ze een tijdelijke kunstroute tussen Heerlen-Noord, het station en de binnenstad.

Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel

About The Author