Parkstad wil proeftuin voor zorg van de toekomst worden

HEERLEN – Negen organisaties hebben vrijdagavond 28 augustus tijdens de openingsavond van Cultura Nova een gezamenlijke Letter of Intent ondertekend. Daarmee spreken zij de intentie uit om Parkstad en Zuid-Limburg te ontwikkelen tot een toonaangevende regio voor zorginnovatie, medische technologie en brede welvaart.

De intentieverklaring werd ondertekend door Zuyderland, Philips, gemeente Heerlen, CZ, Maastricht University, Maastricht UMC+, Provincie Limburg, Brightlands Smart Services Campus en Zuyd Hogeschool.

Door zorgorganisaties, overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden, willen de partijen nieuwe oplossingen voor de zorg ontwikkelen, testen en uiteindelijk in de praktijk toepassen.

Zorginnovatie in Parkstad

Parkstad en Zuid-Limburg hebben te maken met een vergrijzende bevolking, een groeiende zorgvraag, gezondheidsverschillen en een toenemende druk op de arbeidsmarkt. De samenwerkende organisaties willen daarom onderzoeken hoe zorg anders en slimmer kan worden georganiseerd.

De samenwerking richt zich onder meer op digitale zorg, medische technologie, talentontwikkeling, nieuwe bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid. Ook het terugdringen van gezondheidsverschillen en de verdere ontwikkeling van het gebied rond de Zuyderland-locatie in Heerlen maken deel uit van de plannen.

Volgens Zuyderland biedt de samenwerking kansen om innovaties sneller toe te passen in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarbij wordt gedacht aan meer zorg thuis of in de wijk, snellere monitoring van patiënten en ondersteuning van zorgprofessionals met technologie en data.

Bestaande ontwikkelingen bij Zuyderland

Zuyderland werkt al aan netwerkzorg, digitale zorgpaden, telemonitoring en de verdere ontwikkeling van het Zuyderland Control Center. Daarnaast moet de locatie in Heerlen zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een gebied waarin zorg, innovatie, onderzoek en regionale ontwikkeling samenkomen.

Bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp noemt Parkstad bij uitstek geschikt om nieuwe zorgoplossingen te ontwikkelen en te testen. De uitdagingen waarmee de regio nu al wordt geconfronteerd, zullen volgens haar de komende jaren ook elders in Nederland steeds nadrukkelijker spelen.

Ook Leonne Prompers, voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf en lid van de Bestuursraad, benadrukt dat samenwerking noodzakelijk is. De zorgvraag blijft groeien, terwijl het aantal beschikbare zorgprofessionals niet in hetzelfde tempo kan meegroeien.

Intentieverklaring is een startpunt

De vrijdag ondertekende Letter of Intent is nog geen volledig uitgewerkt uitvoeringsprogramma. Volgens Zuyderland vormt de verklaring het startpunt voor het ontwikkelen van concrete programma’s, projecten en een gezamenlijke organisatiestructuur.

De initiatiefnemers nodigen ook andere organisaties uit om zich bij de samenwerking aan te sluiten. De komende periode moet duidelijk worden welke concrete projecten worden uitgevoerd en hoe de samenwerking verder wordt ingericht.

Bron: persbericht Zuyderland, 28 augustus 2026. Foto’s: Zuyderland.

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