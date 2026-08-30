Zwaailichtendag in het Stadspark opnieuw een schot in de roos

Door Peter Trompetter

Wie zaterdag het Stadspark binnenliep, kon er niet omheen: overal waren zwaailichten, hulpverleners, voertuigen en vooral veel enthousiaste kinderen te zien. In de volksmond wordt het park ook wel het Hertenpark genoemd. Ik ging er een kijkje nemen tijdens de inmiddels tiende editie van de Zwaailichtendag.

En die tiende editie was direct weer een schot in de roos.

De politie stond jong en oud vriendelijk te woord en gaf bezoekers een mooi kijkje achter de schermen. Ook de handhaving en hun Duitse collega’s waren van de partij en stonden open voor een goed gesprek. Er was volop belangstelling voor hun werk en de voertuigen en materialen die zij hadden meegenomen.

Ook de veteranen van Stichting GOC Parkstad waren weer aanwezig. Kinderen mochten in een legervoertuig klimmen en zelfs achter het stuur plaatsnemen. Voor de jeugd natuurlijk een belevenis op zich.

De kleine Thomas vond het prachtig. Het plezier straalde van zijn blonde koppie met pretoogjes af. Aan zijn gezicht was duidelijk te zien hoe mooi hij dat vond.

Veteraan Piet Heuts liet weten dat de stichting ook goed voor de inwendige mens had gezorgd. Broodjes met braadworst, saté, hotdogs en rookworst vonden gretig aftrek. Ook een versgezet kopje koffie, thee of een frisdrankje ging er bij de bezoekers prima in. Voor het GOC betekende dat uiteraard een welkome bijdrage.

De belangstelling van wethouder Raoul Vinken werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. De enthousiaste en betrokken wethouder nam alle tijd om met de mensen te praten en luisterde aandachtig naar hun verhalen. Geen vluchtig rondje, maar echt even stilstaan bij wat er op het evenement gebeurde.

Zijn oordeel was kort en krachtig:

“Dit is een geweldig evenement dat een blijvertje is voor de beleving van Kerkrade. Als ik al die blije kindergezichten zie, dan denk ik: daar doet het team van Beleef Kerkrade het voor.”

En daar zit precies de kracht van de Zwaailichtendag.

Het is een evenement waar jong en oud samenkomen. Kinderen kunnen met grote ogen kennismaken met de politie, handhaving, veteranen en hun voertuigen. Ouders maken een praatje, veteranen delen hun verhalen en hulpverleners laten zien wat hun werk inhoudt.

De tiende Zwaailichtendag bewees daarmee opnieuw dat het niet alleen om zwaailichten en voertuigen draait. Het gaat om ontmoeting, beleving en vooral om blije gezichten. En als het aan de bezoekers, de deelnemers en het team van Beleef Kerkrade ligt, mag deze mooie traditie nog heel lang blijven.

© Peter Trompetter Fotografie

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