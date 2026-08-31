‘Kunst is voor de elite’: Cultura Nova zorgt voor discussie op TikTok

HEERLEN – De spectaculaire opening van de 35e editie van Cultura Nova trok vrijdagavond veel publiek naar Heerlen. Op TikTok zorgden de beelden echter niet alleen voor bewondering. Onder een video van Parkstad Actueel ontstond een felle discussie over verkeersafsluitingen, geluidsoverlast, subsidies en de vraag voor wie het festival eigenlijk wordt georganiseerd.

Op het moment dat de reacties werden vastgelegd, had de video 628 likes en 37 reacties. De meningen liepen sterk uiteen. Waar sommige bezoekers enthousiast terugkeken op de opening, vroegen anderen zich af wat Heerlen met het evenement opschiet.

Een van de meest opvallende reacties luidde: “Kunst is voor de elite… Heerlen is alles behalve dat.” Dezelfde reageerder stelde dat het merendeel van de jeugd tussen 12 en 18 jaar weinig belangstelling voor het festival zou hebben.

Dat is een persoonlijke inschatting en geen representatief onderzoek, maar de reactie raakt wel aan een bredere vraag: bereikt Cultura Nova alle inwoners van Heerlen en Parkstad, of vooral mensen die al geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur?

Verkeersafsluitingen en geluidsoverlast

Een belangrijk deel van de kritiek ging niet rechtstreeks over de kunst, maar over de gevolgen van de opening voor de omgeving. Verschillende wegen waren tijdelijk afgesloten om ruimte te maken voor de grote figuren van het Franse gezelschap Plasticiens Volants.

“Moest ik voor dit helemaal omrijden?”, vroeg een reageerder zich af. Een ander vond dat voor de voorstelling een te groot deel van Heerlen was afgezet.

Ook bewoners van omliggende flats discussieerden over het geluid. Sommigen spraken van ernstige geluidsoverlast, terwijl een andere omwonende juist schreef dat het geluid volgens haar erg meeviel en dat wachtende auto’s bij het verkeerslicht soms meer lawaai veroorzaken.

De reacties laten daarmee vooral zien dat de beleving sterk verschilt. Wat voor de ene inwoner een bijzondere avond vol kunst en verwondering is, ervaart een ander als hinder in zijn directe woonomgeving.

Niet iedereen is negatief

Tegenover de kritiek staan verschillende positieve reacties. Bezoekers noemen de opening “geweldig” en wijzen erop dat Cultura Nova kunst en internationale gezelschappen naar Heerlen brengt.

Een reageerder schrijft: “Dat het niets voor jou is, betekent niet dat het een nutteloos evenement is.” Ook wordt erop gewezen dat er goedkope en gratis activiteiten voor kinderen en jongeren zijn en dat jonge mensen hebben meegewerkt aan onderdelen van het festival.

Cultura Nova presenteert zichzelf nadrukkelijk als een toegankelijk festival voor een breed publiek. De opening was gratis en ook tijdens de rest van het festival zijn er tal van gratis activiteiten, films, concerten, tentoonstellingen en voorstellingen in de openbare ruimte. Op de website staat een speciaal overzicht van het gratis programma.

Kaarten lopen uiteen van gratis tot €37,50

Toch is niet alles gratis. Voor betaalde voorstellingen lopen de prijzen in 2026 uiteen van ongeveer €5 tot €37,50.

Deelname aan Heerlen On The Move kostte bijvoorbeeld €5. Voor jeugdvoorstellingen als Amadou en Bowie for Babies wordt €13,50 gevraagd. Een kaartje voor Carmen kost €35 en voor het concert van het Kronos Quartet loopt de prijs, afhankelijk van de rang, op tot €37,50.

Voor individuele bezoekers zijn dat gebruikelijke theaterprijzen, maar voor gezinnen of inwoners met weinig financiële ruimte kunnen deze bedragen een drempel vormen. Vier kaarten voor Carmen kosten samen bijvoorbeeld €140.

Gratis toegang alleen is bovendien niet altijd voldoende om iedereen te bereiken. Mensen moeten zich ook herkennen in het programma, de communicatie en de sfeer rond een festival. De kritiek op TikTok lijkt daarom niet uitsluitend over geld te gaan, maar ook over het gevoel dat het programma onvoldoende aansluit bij een deel van de lokale jongeren.

Hoe zit het met die miljoen euro subsidie?

In de discussie wordt ook beweerd dat Cultura Nova in tien dagen tijd één miljoen euro aan subsidies uitgeeft. Dat bedrag vraagt om nuance.

Uit het officiële jaarverslag van Cultura Nova over 2025 blijkt dat de stichting dat jaar in totaal ruim €1,04 miljoen aan subsidies en overheidsbijdragen ontving. Daarvan kwam €520.690 van het Fonds Podiumkunsten, €155.000 van de Provincie Limburg en €295.000 van de gemeente Heerlen. Daarnaast waren er €77.500 aan andere overheidsbijdragen. Het gaat dus niet om één miljoen euro van alleen de gemeente Heerlen.

De totale baten bedroegen in 2025 ruim €1,73 miljoen. Cultura Nova trok dat jaar volgens het eigen jaarverslag ongeveer 64.000 bezoekers met 241 kernactiviteiten in alle Parkstadgemeenten.

Voor 2026 wordt volgens RTV Parkstad opnieuw uitgegaan van een begroting van ongeveer €1,7 miljoen, meer dan 250 activiteiten en bijna 70.000 betalende en niet-betalende bezoekers.

Discussie gaat over meer dan één voorstelling

De reacties onder de TikTokvideo bewijzen niet dat alle jongeren of alle inwoners Cultura Nova een elitefeestje vinden. Daarvoor is een verzameling van 37 reacties niet representatief genoeg.

Ze maken wel zichtbaar dat er onder een deel van de inwoners vragen leven over de kosten, bereikbaarheid, overlast en aansluiting bij de plaatselijke jeugd. Tegelijkertijd zijn er bezoekers die het festival juist zien als een belangrijke investering in creativiteit, ontmoeting en een levendige stad.

De discussie gaat daarmee uiteindelijk over meer dan de openingsvoorstelling. De belangrijkste vraag is niet alleen of Cultura Nova mooie kunst naar Heerlen brengt, maar ook of voldoende inwoners het gevoel hebben dat het festival daadwerkelijk van hen is.

Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren. Jong en oud.

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